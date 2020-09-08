10 شروط صحية لاستكمال دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، أن اتحاد اللعبة عمّم على الأندية، أمس، البروتوكول الصحي والاشتراطات والإجراءات، التي يجب توافرها قبيل وخلال المباريات، تمهيداً لاستكمال ما تبقى من دوري الموسم الحالي، في 11 سبتمبر الجاري.

وقال المطوع، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة أنهى، خلال الأيام الماضية، كل الترتيبات التي تتعلق باستكمال دوري موسم 2019-2020، وكان آخرها تعميم الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها قبل وخلال المباريات، ومن أبرزها ربط اعتماد تسجيل اللاعبين والحكام والأطقم الفنية بنتائج الاختبارات، التي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا».

وأوضح: «تم التأكيد على الأندية أن جميع المباريات ستقام دون جمهور، وأن النادي مطالب بتقديم نتائج فحوص وفده المشارك في المباراة، التي تؤكد الخلو من الفيروس، مع ربط العدد الأقصى للوفد بحيث لا يتعدى 18 فرداً، سواء لاعبين وإداريين وفنيين، وأن تطبيق التباعد الاجتماعي بحدٍ أدنى يبلغ المترين بين الفرد والآخر في كل أركان الصالة، سواء في حصول اللاعبين على غرف خاصة بهم ذات مساحة كبيرة تسمح بتطبيق التباعد، بجانب وجود صفين من مقاعد البدلاء التي تحقق عدم وجود أي تقارب بين اللاعبين أو الجهازين الفنيين، وإلزام جميع من على الدكة بارتداء الكمامات طيلة المباراة».

وأضاف: «تضمنت بنود البروتوكول: إلزام اللاعبين بالقدوم والخروج من الصالة بملابسهم الرياضية، وعدم السماح بالاستحمام عقب المباراة، ووضع طاولتين للحكام في أرضية الصالة: الأولى بطولٍ أدنى يبلغ ستة أمتار، لتحقق التباعد بين حكام الساعة والتسجيل والمسؤولين عن التبديلات، وطاولة أخرى خلفها خاصة بمراقب المباراة».

واستطرد، قائلاً: «تمت مخاطبة الأندية بضرورة وجود غرفة خاصة في أرضية الصالة المستضيفة، يتم استخدامها لعزل أية حالة يشتبه فيها، عقب التعرض لاختبارات الفحص الحراري أثناء دخول الصالة، خصوصاً أن من ضمن الاشتراطات الخاصة بالصالة، وجود مدخل واحد يتم من خلاله استقبال الفريقين بشكل متناوب، ومخرج منفصل أيضاً، مع تحديد مخرج آخر مؤمن في حالة الطوارئ».

واختتم: «شددت الاشتراطات على ضرورة توفير حافلات كبيرة تؤمن نقل اللاعبين والوفد إلى أرضية الصالة، بحيث تحقق التباعد الاجتماعي، ويلزم مراقب المباراة بالتأكد من تطبيق كل الإجراءات كشرطٍ إساسي لانطلاق المباراة».

يذكر أن اتحاد السلة أعلن، نهاية الشهر الماضي، عن موعد استكمال دوري الرجال لموسم 2019-2020، في 11 سبتمبر الجاري، بلقاء الوصل وضيفه البطائح.

الاشتراطات الصحية

- ربط اعتماد تسجيل اللاعبين والحكام والأطقم الفنية بنتائج فحص «كورونا».

- إقامة جميع المباريات من دون جمهور.

- ألا يتعدى كل فريق 18 فرداً، لاعبين وإداريين وفنيين.

- تطبيق التباعد بحدٍّ أدنى مترين بين الفرد والآخر في أركان الصالة.

- إلزام اللاعبين بالقدوم والخروج من الصالة بملابسهم الرياضية.

- عدم السماح بالاستحمام عقب المباراة.

- وضع طاولتين للحكام في أرضية الصالة، واحدة 6 أمتار للقضاة، وأخرى للمراقب.

- تخصيص غرفة يتم استخدامها لعزل أية حالة يشتبه فيها بعد فحص درجة الحرارة.

- مدخل واحد لاستقبال الفريقين بشكل متناوب، ومخرج منفصل، وآخر لحالة الطوارئ.

- توفير حافلات كبيرة تؤمن نقل اللاعبين والوفد إلى أرضية الصالة.

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