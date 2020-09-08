المهر «فريدي بي واي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حسم المهر «فريدي بي واي» لقب القمة الألمانية، وتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في جولتها الخامسة ضمن النسخة الـ27، التي شهدها مضمار إيفزهايم العشبي، أول من أمس، في مدينة بادن الألمانية.

ونجح البطل، المنحدر من نسل «تي إم فريد تكساس»، في قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، ضمن فئة «ليستد» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بزمن 1:45:19 دقيقة.

ويعود المهر «فريدي بي واي» للمالك جيرارد زوتيليف وبيير إيفس جوليارد، وبإشراف المدرب جيرارد تي إش زوتيليف، وقيادة الفارس أدريي دي فريس.

وأقيمت المحطة الألمانية برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية.

وفي ختام السباق، قام مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، ورئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، أحمد السامرائي، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس المهر «فريدي بي واي».

• 1600 متر مسافة سباق الجولة الخامسة من النسخة الـ27 لكأس رئيس الدولة للخيول.

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