المحطة الخامسة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق اليوم في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد المحطة الألمانية الخامسة، ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ27 التي تقام، اليوم، في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، مواجهة قوية تجمع النخبة والقوة والسرعة في أوروبا.

وتقام الجولة الألمانية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين في كل المضامير العالمية، وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال بيان صحافي: «نجحت الكأس الغالية في إعادة سباقات الخيل العربية إلى المضامير الألمانية للعام الثاني على التوالي، بعد الغياب الطويل عن تنظيم السباقات والتنافس، بعد أن تكللت جهود المبادرة الإماراتية، العام الماضي، بالنجاح، وتأكيدها أهمية ومكانة ألمانيا في عالم سباقات الخيول العربية، وحرصها الكبير على دعم الملاك والمربين الألمان». وجاء في البيان: «يشارك في السباق مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز يبلغ 40 ألف يورو».

وتضم قائمة الخيول المشاركة، بطل النسخة الألمانية للعام الماضي الجواد مشهور الخالدية، لإسطبلات العذبه العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب فيليب كولنغتون، وبقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، إلى جانب بطل سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية في بلجيكا هذا العام، الجواد ميسي «ابن داحس»، بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس، وقيادة الفارس أندراش ستارك، في تحدٍّ ثانٍ بين الجوادين الطامحين لاقتناص اللقب، كما تشارك الفرس «فرحة» بنت السعودي، لإسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تحت إشراف المدرب جيمس أوين، والفارس باورزهان مورزاباييف، ويشارك أيضاً الجواد «سلام الخالدية» المنحدر من نسل الفحل العالمي نشوان الخالدية، العائد لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ماسيج كاسبرزك، والفارس شتشيبان مازور، والفرس كونشيتا للمالك يوهان فيرستريبن بإشراف المدرب بيتر ديكرز، وقيادة فراو إيه في دي تروست، كما يوجد في قائمة المشاركين فريدي بي وفلاينج هاي.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، مطر سهيل اليبهوني، عن ارتياحه الكبير لمواصلة سباقات الكأس الغالية مسيرتها في هذا العام الاستثنائي، واستمرار أهدافها المهمة ورسالة الإمارات السامية تجاه دول أوروبا والعالم، مؤكداً أن الجولة الألمانية الخامسة تمثل محوراً رئيساً في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على تأكيد الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي، مبيناً أن تنظيم سباق الكأس الغالية للعام الثاني على التوالي في ألمانيا يعد مكسباً كبيراً بعد الانقطاع والغياب الألماني عن سباقات الخيل العربي.

الرحماني: الكأس تخطت تحديات كبيرة

أكد مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، أهمية ودور سباق المحطة الخامسة، الذي يعد من السباقات الكبيرة في عالم الخيل العربي، لما يحمله من مشاركة قوية وتنافس محتدم بين نخبة الخيول الأبطال.

وقال الرحماني: «تواصل الكأس استمرارية سباقاتها في ظل تحديات كبيرة، استطاعت أن تتخطاها من أجل بلورة أهدافها ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية، والالتزام بدعمها الكبير لمسيرة مُلاك ومُربي الخيل العربي»، معرباً عن سعادته الكبيرة بتنظيم السباق للسنة الثانية على التوالي في ألمانيا، في ظل الجهود الصادقة للإمارات وحرصها الكبير على عودة السباقات، بما يدعم ويسهم بصورة كبيرة في خطط زيادة الإنتاج وإعلاء الخيل العربي وتعزيز حضوره العالمي.

يشارك في السباق مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية، بمجموع جوائز يبلغ 40 ألف يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news