مانع الظنحاني: الموسم المقبل للدرجة الأولى سيكون الأقوى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال إداري فريق دبا الفجيرة مانع الظنحاني، إن «الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة سيكون الأقوى قياساً بالمواسم الماضية». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذا انطلاقاً من المستوى الفني الذي قدمته الفرق في المباريات الودية الماضية، ما يعكس استعداداً جيداً من الجميع للموسم المقبل».

وتابع: «المباريات الودية التي خاضتها الفرق أكدت أن أي فريق قادر على صناعة المفاجأة بعد الانتدابات المميزة والنوعية الفنية والبدنية للاعبين، اضافة الى التعاقد مع مدربين مميزين».

واعتبر الظنحاني أن تأجيل انطلاق المنافسات إلى أكتوبر المقبل سيعطي الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل. وفي سياق متصل، أكد أن ودية مسافي التي انتهت لصالح النواخذة بهدف نظيف، فاقت مستوى كونها ودية.

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