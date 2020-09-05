«عمومية غير عادية» لـ «السباحة» اليوم لاعتماد تعديلات النظام الأساسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

يعقد اتحاد السباحة اليوم جمعية عمومية غير عادية لاعتماد التعديلات البسيطة التي أجريت على لائحة النظام الأساسي، عقب الاستئناس باللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، وذلك باستخدام الاتصال المرئي المباشر (عن بعد)، عقب مناقشة عدد من بنود اللائحة الأسبوع الماضي، والاتفاق على كل الأمور التنظيمية والخاصة بالمرحلة المقبلة والخاصة بالانتخابات. وكان اتحاد السباحة عقد السبت الماضي ورشة عمل الأسبوع الماضي في دبي، حضرها 13 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية، وتم خلالها الاتفاق على كل الأمور الخاصة بلائحة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وتم اعتماد المسودة باستثناء بعض التعديلات البسيطة للنظام الأساسي، وقد تم ترحيلها إلى اليوم للتصويت عليها مباشرة دون إعادة مناقشتها بعد الانتهاء من ورشة العمل. وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن العمومية غير العادية للاتحاد اليوم ستعتمد التعديلات على النظام الاساسي ولائحة الانتخابات، إضافة إلى تحديد موعد العملية الانتخابية للاتحاد، واختيار رئيس للجنة الانتخابات ورئيس للجنة الطعون من قائمة مرشحي الأندية.

وأوضح الوهيبي في تصريح صحافي أن «الاتحاد خاطب الأندية من أجل ترشيح ما تراه مناسباً لترؤس إحدى اللجنتين المذكورتين على أن يكون من مواطني الدولة، وذلك لاعتماد الأسماء المرشحة والسير قدماً إلى المرحلة المقبلة والخاصة بوضع الجدول الزمني للانتخابات للدورة الانتخابية المقبلة 2020-2024». وكان رئيس الاتحاد الحالي سلطان السماحي أكد عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة لدورة جديدة والاكتفاء بدورة انتخابية واحدة فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news