المصدر: الامارات اليوم

فحوص

تسبّب عدم اكتمال الفحوص الطبية التي تندرج ضمن البروتوكول الصحي، في إلغاء مباراة ودية كانت مقررة أول من أمس بين شباب الأهلي ودبا الفجيرة.

خلاف

حدث خلاف بين مدرب وإدارة النادي المحترف على القيمة المالية للتعاقد مع لاعب أجنبي، حيث أصر المدرب على إتمام التعاقد معه على الرغم من قيمته المالية العالية، لأهميته الفنية، بينما ترى الإدارة أن المبلغ كبير، والصفقة مازالت معلقة.

ضوء

منحت إدارة أحد الأندية المسؤول الإداري بالنادي، الضوء الأخضر لمواصلة المفاوضات مع أحد اللاعبين الكبار بالدوري الإماراتي، رغم أن الصفقة ستكلف النادي مبالغ مالية كبيرة.

انتخاب

تولى عضو مجلس إدارة في أحد الأندية مهمة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد لعبة فردية، من أجل حثهم على تعديل بعض بنود لائحة الانتخابات، ونجح في ذلك بعد التصويت على ما سعى إليه.

متحدث

عبّر المتحدث الرسمي لإدارة ناديه عن استيائه من قرار منعه من التصريحات الصحافية إلا بعد أخذ موافقة إدارة الإعلام بالنادي، واصفاً ذلك بأنه سيعيق عملية التواصل المباشر مع وسائل الإعلام.

إلغاء

قرر أحد الأندية إلغاء المؤتمر الخاص بمدرب الفريق، الذي كان سيتم عقده عن بُعد، قبل دقائق قليلة من انطلاقه، وذلك بعد صدور قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بتأجيل منافسات الموسم إلى أكتوبر المقبل.

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