«دبي البحري» يتابع التحول المؤسسي.. ويشارك في تنظيم «سباق عجمان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الشهري، أول من أمس، في ضيافة مركز شرطة الموانئ التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبرئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور بقية الأعضاء. وتابع المجلس خلال الاجتماع خطة التحول المؤسسي، بجانب ملفات عديدة، والموافقة كذلك على المشاركة في تنظيم سباق عجمان للدراجات المائية.

واطلع الحاضرون على ما أنجز من خطوات من أجل استكمال مشروع التحول المؤسسي، بعد مرسوم ضم مؤسسة الفيكتوري تيم إلى النادي كوحدة إدارية، ضمن الهيكل الإداري في النادي، كما اطمأن على التجهيزات الجارية الخاصة ببدء الموسم الرياضي البحري الجديد 2020-2021.

واستعرض مدخلات التخطيط والتوجه الاستراتيجي ومقترحات الهيكل التنظيمي للنادي، واطلع الأعضاء على مستجدات تنفيذ المهام والمسؤوليات ودرجة تنفيذها، وكذلك على أمور كثيرة.

وناقش الاجتماع أيضاً خطوات الانتهاء من الخطة الإستراتيجية والجهود القائمة لإنجازها، بالتعاون مع مؤسسة «خبراء التميز للتدريب وتطوير الأداء». وتمت كذلك مناقشة جدول وبرنامج السباقات البحرية والفعاليات في الموسم الرياضي الجديد. ووافق مجلس الإدارة على المشاركة في تنظيم سباق عجمان للدراجات المائية، إثر تلقي النادي رسالة رسمية من دائرة التنمية السياحية في عجمان.

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