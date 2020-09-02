رابطة المحترفين توقّع شراكة مع فنادق «ريكسوس» بقيمة مليونَي درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين بكرة القدم عن انضمام فنادق «ريكسوس»، التابعة لمجموعة «أكور»، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للرابطة، شريكاً رسمياً لخدمات الضيافة، من خلال اتفاقية رعاية لعامين، نظير خدمات تقدر قيمتها بمليوني درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في فندق ريكسوس بجزيرة السعديات في أبوظبي، وحضره المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني، والمدير العام الإقليمي لفنادق «ريكسوس» في الإمارات جينك أنفيردي.

وقال وليد الحوسني: «تصبّ هذه الشراكة بكل تأكيد في مصلحة الكرة الإماراتية، وتتماشى مع برامج وأهداف الرابطة الرامية إلى تنويع الشراكات والرعايات مع مختلف القطاعات».

وأضاف «فنادق ريكسوس من الفنادق الرائدة في المجال السياحي على الصعيد العالمي، نتمنى أن تعود اتفاقية الشراكة بالنفع على الطرفين».

ومن جهته، قال جينك أنفيردي: «على مدار السنوات القليلة الماضية، تطورت مسابقات رابطة المحترفين لتصبح واحدة من أسرع أشكال الترفيه نمواً في المنطقة».

وأكد أن اتفاقية الشراكة مع الرابطة تعد فرصة مميزة للتواصل مع عشاق كرة القدم في الإمارات، وفرصة لدعوتهم إلى اكتشاف عالم «ريكسوس» و«أكور».

يذكر أن مجموعة ريكسوس تأسست عام 2000، وتمتلك أربعة فنادق في الإمارات تضم ريكسوس بريميوم دبي بمساكن شاطئ جميرا، وفندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة، وريكسوس بريميوم بجزيرة السعديات في أبوظبي.

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