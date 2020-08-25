يوسف المنصوري مدرباً لحراس مرمى التعاون

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أعلن نادي التعاون التعاقد مع الحراس المواطن يوسف المنصوري مدربا للفريق الاول لكرة القدم، تمهيدا لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة. وبات المنصوري من العناصر المهمة ضمن الجهاز المعاون للمدرب عارف شلنك.

وقال شلنك لـ"الامارات اليوم": تم اختيار فريق العمل باشراف مجلس ادارة النادي، والذي مهد بشكل بارز لاعتماد الخطة الفنية للنهوض بواقع الفريق، وبما يساهم بالوصول إلى الجاهزية المطلوبة. واشعر بتفاؤل كبير بتحقيق تطلعات التعاون مستقبلا. وسبق للمنصوري العمل في اندية رأس الخيمة والحمرية ودبا الحصن واندية اخرى.

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