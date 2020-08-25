قوارب التجديف تستعرض للمرة الأولى في بحيرة برج خليفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل الحدث المجتمعي الفريد من نوعه كرنفال قوارب التجديف (واقف)، والذي يُقام للمرة الأولى في بحيرة (برج خليفة)، ويجمع مختلف شرائح المجتمع.

وأعلنت اللجنة المنظمة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، وقالت في بيان أمس: «من المتوقع أن يحظى الحدث بمشاركة كبيرة وقياسية نظراً للإقبال الذي تشهده الرياضات البحرية في هذه الفترة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة (كورونا)».

من جهته، وجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن «الحدث يأتي ترجمة لتوجيهاته وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو زيادة الفعاليات المجتمعية».

وأشاد حارب بجهود مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وأعضاء مجلس الإدارة، موجهاً الشكر إلى شركة إعمار على دورها الكبير والحيوي في الموافقة على احتضان بحيرة برج خليفة لهذا الحدث الجديد، والذي يفتح آفاقاً للتعاون مع المؤسسات الوطنية من اجل نشر مفهوم الرياضات البحرية وسط أفراد المجتمع.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنهم «سعداء في النادي لاستمرار التعاون مع مؤسسة كايت أند سيرف المتخصصة في الألعاب المائية ورياضات الترفيه البحري، والتي قدمت الدعم الفني للحدث من خلال توفير عدد من القوارب لإنجاح التظاهرة».

وأكد أن «الحدث المرتقب يعتبر من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها النادي في إطار انفتاحه على مختلف قطاعات المجتمع وتحقيق الأهداف في توفير أجواء تنافس آمنة وسليمة للراغبين في ممارسة أنشطتهم والاستفادة من الإمكانات المتاحة للترويج لمعالم دبي السياحية، حيث يعد ثانية محطات النادي الصيفية بعد نجاح أسبوع دبي البحري الصيفي»، مشيراً إلى أن «الحدث سيكون وفق البروتوكول الصحي وعبر الالتزام الكامل بكل المعايير والشروط الخاصة بالسلامة». واختتم حارب حديثه موجهاً الدعوة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في الحدث، مشيراً إلى أن «الفعالية المرتقبة التي تحتضنها بحيرة برج خليفة تعتبر تجربة فريدة من نوعها، حيث ستتوافر فرصة الإبحار في بحيرة البرج والاستمتاع بالمناظر الجمالية في أشهر النوافير المائية الاستعراضية ذات التقنيات العالمية أحد أهم المعالم السياحية جذباً للسياح».

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