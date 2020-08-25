اتحاد الرماية ينظم ورشة الإعداد الفني لرماية «الخرطوش»
شارك 50 رياضياً في ورشة الإعداد الفني لرماية الخرطوش «التراب والاسكيت» التي نظمها اتحاد الرماية عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم».
وقال اتحاد الرماية في بيان أمس: «أصبحت رماية الخرطوش علماً، ومع تطور السلاح والأرقام التي وصل إليها الرماة أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام العلم لاستثمار موهبة وقدرات الرماة». وشارك في الورشة ممثلون عن 10 دول هي: الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وعمان والعراق والأردن واليمن والمغرب والجزائر.
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