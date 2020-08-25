اتحاد الرماية ينظم ورشة الإعداد الفني لرماية «الخرطوش»

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

شارك 50 رياضياً في ورشة الإعداد الفني لرماية الخرطوش «التراب والاسكيت» التي نظمها اتحاد الرماية عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم».

وقال اتحاد الرماية في بيان أمس: «أصبحت رماية الخرطوش علماً، ومع تطور السلاح والأرقام التي وصل إليها الرماة أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام العلم لاستثمار موهبة وقدرات الرماة». وشارك في الورشة ممثلون عن 10 دول هي: الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وعمان والعراق والأردن واليمن والمغرب والجزائر.

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