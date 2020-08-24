النصر يرسم سياسة المستقبل بـ «الشباب والإعارة» لتجنّب شراء اللاعبين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكّد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في النصر، عبدالرحمن محمد، أن سياسة النادي في المستقبل ستعتمد على اللاعبين الصاعدين في قطاع الناشئين والشباب، لدعم الفريق الأول دون الاعتماد على شراء لاعبين من خارج النادي.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «علينا أن نعترف بأن اللاعبين المعروضين في سوق التعاقدات ليسوا على مستوى طموحات نادي النصر، فيما أصبحت أسعار اللاعبين المميزين يبالغ فيها بصورة كبيرة، فقررنا في شركة كرة القدم أن نخفف من كاهل الأعباء المالية التي تُنفق على التعاقدات الصيفية، وأن نعتمد على أبناء النادي خلال سنتين على أكثر تقدير».

وأضاف: «توجهنا إلى إعارة اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات جيدة، لإكسابهم خبرات اللعب في دوري الخليج العربي، بدلاً من إبقائهم على مقاعد البدلاء دون أن يشاركوا في المباريات، وسنتابع عطاءاتهم بشكل دائم، وسنعيد للنادي كل من يثبت جدارته عقب انتهاء الموسم الجديد».

وأضاف: «النصر بدأ في الانتقالات الصيفية الحالية بتبنى سياسة جديدة في التعاقدات، تعتمد على استقطاب احتياجات الفريق فقط دون جلب كثير من الأسماء، كما كان يحدث في المواسم السابقة»، لافتاً إلى أن التعاقدات الجديدة تمت وفق رؤية فنية للمدرب الكرواتي كرونسلاف، فتم الحفاظ بصورة كبيرة على تجانس الفريق، وتدعيمه ببعض العناصر التي بحاجة إلى تقوية بعض المراكز، فتعاقدنا مع سبستيان تيغالي، بديلاً للإسباني نيغريدو، ولاعب جناح وهو ريان مينديز، والمدافع عبدالرحمن يوسف، ويجري حالياً الاتفاق مع الأجنبي الرابع، لغلق ملف الانتقالات الصيفية».

وأشار عضو شركة كرة القدم في نادي النصر إلى أن «التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين، خلال هذا الصيف، حافظ على حالة الانسجام الموجودة داخل الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، مع وجود المدرب الكرواتي، وهذا الأمر سيوفر على (العميد) كثيراً من الوقت في إحداث الانصهار في الفريق، الذي كان يحتاج إليه في السابق». وأبدى عبدالرحمن محمد ارتياحه للوضعية التي أصبح عليها الفريق بعد ما يزيد على شهر من بداية تجمعه، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، التي ظهرت بوضوح خلال التجربة الودية الأولى لنا مع حتا وانتهت بفوز النصر 4-1، مشدداً على أن الأداء من المؤكد سيتطور إلى الأفضل في بقية المباريات الودية، التي اتفقنا عليها قبل انطلاق الدوري.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع كل من الإمارات والحمرية وعجمان، في إطار تحضيراته لبدء الموسم الجديد. وكانت قرعة كأس الخليج العربي قد جنّبت النصر اللعب في الدور الأول إلى جانب الشارقة، بوصفه حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة.

يذكر أن النصر قد فاز بكأس الخليج العربي الموسم الماضي 2-1 على حساب شباب الأهلي.

عبدالرحمن محمد:

• «اللاعبون المعروضون في سوق التعاقدات ليسوا على مستوى طموحات نادي النصر».

• «نتبنى سياسة جديدة في التعاقدات، بالاعتماد على استقطاب احتياجات الفريق فقط».

• «التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين، خلال الصيف، حافظ على الانسجام داخل الفريق».

• «الأزرق» يواجه الإمارات والحمرية وعجمان ودياً، استعداداً للموسم الجديد.

• «العميد» فاز على حتا 4-1 في مباراة ودية، اطمأن فيها الجهاز الفني على مستوى اللاعبين.

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