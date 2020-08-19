15 بطولة في موسم «الحبتور للبولو».. وضربة البداية أكتوبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو، أمس، عن أجندة موسمه الجديد (2020-2021)، التي تتضمن 15 بطولة، تستهل أولها في 23 أكتوبر بكأس «الهالويين»، وتتخللها «الكأس الذهبية» التي تقام بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل، ويصل تصنيف الهانديكاب فيها إلى «18 جول»، وتعد من أقوى بطولات الموسم المحلي، ويسدل الستار على بطولات الموسم في 23 أبريل 2021 مع الجولة الختامية من بطولة «دوري الحبتور».

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة «كأس دبي الذهبية» للبولو، محمد الحبتور، أن أجندة الموسم الجديد تتضمن تنوعاً في مستويات «الهانديكاب»، ما يتيح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة فيها. وقال الحبتور في تصريحات صحافية: «حرصت اللجنة المنظمة على التنوع في بطولات الموسم الجديد، بهدف إتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية، ومن كلا الجنسين، للمشاركة بها»، منوهاً إلى أن النادي والمنتجع أخذا كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة اللاعبين والجمهور خلال حضور المنافسات.

موضحاً: «تستهل أولى البطولات في 23 أكتوبر المقبل، مع كأس الهالويين المخصصة لفئة الهانديكاب (6 جول)، لتتبع في شهر نوفمبر ببطولة خاصة للسيدات، ثم انطلاق (تحدي الحبتور) في الشهر ذاته، متبوعاً بانطلاقة دوري الحبتور، ثم بانطلاقة بطولة اليوم الوطني لدولة الإمارات التي تستمر حتى الرابع من ديسمبر، والمخصصة لتصنيف يراوح بين ثمانية و10 غول، وهو التصنيف ذاته الذي سيطبق على بطولة كأس ونستون تشرشل، التي ستقام خلال الفترة بين التاسع و18 ديسمبر من هذا العام».

مضيفاً: «ترتقي حدة المنافسات في 22 يناير المقبل بانطلاق (كأس دبي الفضية)، التي تستمر حتى الخامس من فبراير، والمخصصة لتصنيف هانديكاب (18 جول)، لتتبع ببطولة الأساتذة التي تستمر أسبوعاً، ليكون عشاق اللعبة في 14 فبراير على موعد مع (كأس دبي الذهبية)، الممتدة حتى الخامس من مارس، والمخصصة أيضاً لتصنيف هانديكاب (18 جول)، ليشهد شهر مارس (كأس تحدي دبي)، يليها ختام موسم دوري الحبتور خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل العام المقبل».

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