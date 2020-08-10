الشارقة يصطدم بالوصل في افتتاح دوري اليد

المصدر: جوني جبور-دبي

أسفرت قرعة مسابقة الدوري العام الإماراتي لكرة اليد في موسمه الجديد 2020-2021، التي أجريت اليوم في مقر اتحاد اللعبة، عن وضع حامل اللقب فريق الشارقة في مواجهة الوصل، لحساب الجولة الافتتاحية من البطولة المقامة بنظام الدوري من مرحلة ذهاب وإياب يتحدد من خلاله هوية البطل، وينافس على لقبه 11 من اندية الدولة.

حضر مراسم القرعة كل من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد عبدالله شريف، ورئيس لجنة المسابقات داوود محمد، وعضو مجلس الإدارة ناصر الحمادي، ومندوبي ستة أندية هي الجزيرة والنصر وشباب الأهلي ومليحة والشارقة والظفرة.

كما تضمنت مراسم القرعة ايضاً، مسابقة الدوري العام لمرحلة الشباب، ومسابقة كأس الإمارات لكل من مرحلتي الرجال والشباب.

ويتضمن دوري الرجال 18 جولة، بحيث تقام خمس مباريات أسبوعياً، لتضم الجولة الأولى بجانب مواجهة الشارقة مع الوصل، كل من النصر مع الوحدة، والجزيرة مع الظفرة، والوافد الجديد دبا الحصن مع مليحة، وشباب الأهلي مع بني ياس، لتمنح القرعة فريق العين ووفق نظام البطولة التي تضم 11 فريقاً الخضوع للراحة في الجولة الافتتاحية.

بدورها أفرزت قرعة كأس الإمارات للرجال، عن توزيع الفرق الـ 11 إلى مجموعتين، ضمت الأولى الظفرة ومليحة، وشباب الأهلي، ودبا الحصن، والجزيرة، فيما جاءت اندية النصر، والوصل، وبني ياس، والشارقة، والوحدة، والعين، في المجموعة الثانية، على أن تلعب البطولة في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من دور واحد، تسفر نتائجه عن تأهل متصدري ووصيفي كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي.

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