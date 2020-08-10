«الرابطة» تعرض مقترحاً لتحفيز الجماهير على اقتناء تذاكر المباريات إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم أنها عقدت، أمس، الاجتماع الدوري الأول للمديرين التنفيذين لموسم 2020-2021 بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وترأسه وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، بحضور المديرين التنفيذيين للأندية.

وتضمن الاجتماع عرض مقترح التوجه التسويقي للموسم الجديد، تضمن مبادرات تهدف إلى الترويج للمباريات، وتحفيز الحضور الجماهيري، من خلال تقديم تجربة يوم المباراة على مستوى مميز، والعمل على مبادرات جذابة لاستقطاب الجماهير، وتحفيزهم لاقتناء تذاكر المباريات إلكترونياً.

تواصل الاجتماع بعرض الجدول الزمني لفعاليات برنامج «حماية الأطفال»، الذي أطلقته الرابطة 28 مايو الماضي، بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البرنامج على مدار الموسم، عبر سلسلة من ورش العمل وبرامج توعية، تنتهي في 13 أبريل 2021 بتقييم موسمي للبرنامج.

كما استعرض الاجتماع استعدادات الرابطة لاجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (1) لسنة 2020 المقرر إقامته الخميس المقبل، وسيتم خلاله اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، والاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية.

ومن المقرر كذلك، التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020، إضافة إلى اعتماد آلية توزيعات عائدات الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2019-2020 و 2020-2021.

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