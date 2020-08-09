«الماجد» يبحث عن لقب فرنسا في كأس الوثبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتضن مضامير بومبادور الفرنسي وسان سسيباستيان الإسباني وغولدن جيت في كاليفورنيا، عصر اليوم، فعاليات سباق الجولة (25) و(26) و(27) من كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص سباق الجولة (25) من كأس مزرعة الوثبة ستاليونز (بري دانباك) لمسافة 1700 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو.

وقال بيان صحافي: «يشارك في السباق 10 خيول، يتصدرها (الماجد) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة غوليوم جودجاي، وحل ابن (نوريسك الموري) والفرس (صقلاوي) ثانياً مرة وثالثاً ثلاث مرات، وهناك (غسان دو مونتاميل) لأنتوني لوبيز، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة ليلى لو بمب، و(إجابة في تون) لأمجد الجميلي، بإشراف شارل غوردين، وقيادة مكسيكم فولون».

من ناحية أخرى، يستضيف مضمار سان سيباستيان الإسباني، فعاليات الجولة الـ(26) من كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، وخصصت لها جوائز مالية وقدرها 8400 يورو.

ويشارك في السباق ستة خيول أبرزها «لو ماسود» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة في جانسيك، وحقق ابن «ديفامر» الفوز بسباق «بري دانباك» العام الماضي.

وينافس على اللقب «شمعة الوثبة» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف اس شافيليز، وقيادة جي كروسجين، ولم يشارك الجواد البالغ من العمر أربع سنوات في السباقات من قبل.

وعلى صعيد آخر، ينظم مضمار غولدن جيت فى ولاية كاليفورنيا الأميركية فعاليات الجولة (27) من كأس الوثبة البالغة جائزتها 15 ألف دولار، وتشارك فيها سبعة خيول تتنافس على مسافة 1200 متر يتصدرها الجواد القوي «كاليفورنيا ساند».

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