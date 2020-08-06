«الوزن التصويتي» يخالف الميثاق الأولمبي ويؤدي إلى التفرقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدت أندية اعتراضها على مطالبة أندية أخرى بإدراج «الوزن التصويتي» في النظام الأساسي لمجموعة من اتحادات الألعاب الجماعية والفردية، تحضيراً للانتخابات المقبلة. ورأت هذه الأندية، من خلال حديث مسؤوليها لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزن التصويتي» يتسبب في التفرقة بين الأندية، ويخالف الميثاق الأولمبي، الذي يستوجب مشاركة عادلة لكل الأندية الممثلة في كل اتحاد على حدة، دون استبعاد بعضها على أساس «الوزن التصويتي».

ويرمز «الوزن التصويتي» إلى التمييز بين الأندية على أساس نسبة مشاركتها في البطولات المحلية لاتحاد محلي معين، بمعنى أن كل ناد يتحصل على عدد نقاط معينة مقابل نسبة مشاركته في المسابقات. وهذا قد يعطي وزناً تصويتياً أكبر لأندية على حساب أخرى لا تشارك في مسابقات معينة، أو تقتصر على فئة دون أخرى، خصوصاً أنه قد يعتمد على الميزانيات التي تخول أندية المشاركة بخلاف أندية تعاني مالياً.

وباتت قضية «الوزن التصويتي» مثيرة للجدل في نقاشات الأندية، أو الورش التي نظمتها الاتحادات المختلفة، التي شهدت اعتراضاً كبيراً من عدد من الأندية في اتحادات عديدة.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الوصل، رئيس لجنة الانتخابات في العديد من اتحادات الألعاب الفردية، محمد العامري، أن «الوزن التصويتي» مخالف للميثاق الأولمبي الدولي، الذي ينص على عدم التفرقة بين الأندية لأي سبب.

وقال: «لن أفرح كنادي الوصل أن أحصل على 15 نقطة نظير مشاركاتي في مسابقات اتحاد ما، وأن يحصل ناد آخر على 10 نقاط، لمجرد أنه غير قادر على المشاركة في كل البطولات. هناك طرق أخرى مثلاً، قد يتم اعتمادها بعد إجراء الانتخابات المقبلة، وفي السنوات اللاحقة، بوضع لوائح في النظام الأساسي، تعطي حق التصويت في أي جمعية عمومية للأندية التي تشارك باستمرار، بينما الأخرى لها حق الحضور فقط».

«الوزن التصويتي» ظالم

اعتبر عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، حميد بن غدير، أن اعتماد الوزن التصويتي في انتخابات الاتحادات الفردية إن تحقق سيكون ظالماً. وقال: «هذا الأمر يتسبب في التفرقة بين الأندية، على أساس قوتها المالية وإمكاناتها». وتابع: «تحدثت كثيراً مع أعضاء طالبوا بتطبيق هذا النظام، وبالفعل اقتنعوا بوجهة النظر الداعية إلى عدم التفرقة بين الأندية».

وقال أيضاً: «قد يكون لنادي قدرة على الصرف وآخر لا يملك، وهناك أندية بها 50 لاعباً في لعبة واحدة، وأنا أملك 20 فقط، وطبيعي أن تطبيق هذا القرار سيكون فيه ظلم، وحتى نظام القائمة أرى أنه غير صحي، ولن يفيد الاتحادات، والأفضل الإبقاء على النظام الحالي».

مرجعية القوانين الدولية

طالب المدير التنفيذي لنادي عجمان، ناصر الظفري، بضرورة الاعتماد على القوانين الأولمبية والدولية في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن مخالفة هذه اللوائح قد تؤثر في المشاركات الخارجية. وقال الظفري: «قد يعطي الاتحاد الدولي لرياضة ما أو اللجنة الأولمبية بعض الخصوصية للاتحادات المحلية، من أجل صياغة طريقة عملها بما يتناسب مع وضعها، لكن الالتزام بالقوانين الدولية القائمة على عدم التفرقة، وخلاف ذلك أمر جيد، وضروري بالنسبة للاتحادات للمشاركات الخارجية».

الغيلاني: تراجعنا عنه بعد أن اقتنعنا بفكرة الأندية المعارضة

أكد مشرف رياضة السباحة في الجزيرة، جمعة الغيلاني، أنهم طالبوا في النادي بتطبيق الوزن التصويتي، لشعورنا أنه قد ينصف الأندية التي تملك فرق سباحة للشباب والسيدات وكرة الماء، لكن بعد مناقشة الأمر مع عدد من الأندية المعارضة اقتنعنا بفكرتها وتراجعنا عن الوزن التصويتي، وأن ذلك قد يكون فيه تفرقة بين الأندية.

وقال الغيلاني: «محتار حالياً بين تطبيق الوزن التصويتي وعدم تطبيقه، لكن بشكل عام سنطلب من الأندية ضرورة المشاركة في البطولات بما استطاعت، خلال الأربع سنوات المقبلة، وإعطاء فرصة لتصحيح أوضاعها من أجل قوة البطولات».

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