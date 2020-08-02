كايو كانيدو يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن لاعب العين والمنتخب الوطني كايو كانيدو عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام".

وذكر كانيدو في خاصية "ستوري" قائلاً إنه: "مرحباً أصدقائي، أشكركم على الرسائل العديدة التي تلقيتها للإطمئنان على صحتي عبر حساباتي الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 17 يوماً".

وأضاف: "أرغب في القول إنني بحالة صحية جيدة جداً، وجاهز للعودة في أقرب فرصة ممكنة، إذ أنني أجريت فحصاً جديداً وأترقب أن تكون النتيجة سلبية، حتى أنضم فوراً إلى تدريبات نادي العين، والالتحاق بتجهيزات المنتخب الوطني".

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