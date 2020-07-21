تنظيم 4 بطولات شاطئية شعبية في «كايت بيتش» دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «أسبوع الرياضات الشاطئية» بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، ويتضمن الحدث أربع بطولات شاطئية هي: الكرة الطائرة للرجال والسيدات، والتنس، والريشة الطائرة، وتنطلق الفعاليات بعد غدٍ الخميس على ملاعب شاطئ كايت بيتش في جميرا.

وقال بيان صحافي: «ينتظر عشاق الرياضة هذه المنافسات بحماس، حيث تعد هذه هي أولى فعاليات شاطئية تقام منذ بداية عام 2020، وأولى بطولات بشكل عام تقام منذ إعلان توقف الأنشطة في العالم بسبب جائحة كوفيد19، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين، كما سيدير العملية التحكيمية مجموعة من الحكام المعتمدين دولياً، وسيكون التسجيل مفتوحاً لمشاركة المزيد من اللاعبين حتى مساء غدٍ الأربعاء».

وتنطلق بطولة الكرة الطائرة للرجال في الخامسة من عصر الخميس، بتنظيم من أكاديمية إيليت للكرة الطائرة، ويتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الزوجي حيث يتكون كل فريق من لاعبين فقط.

فيما تنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات في السابعة من صباح الجمعة، ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات، وينظم البطولة أكاديمية سوبر سبورت.

وتنطلق بطولة الريشة للرجال والسيدات في السابعة من صباح الجمعة، وسيتم إعداد ملاعب مخصصة على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 10 فرق، وينظم البطولة لجنة الإمارات للريشة الطائرة. كما تنطلق الكرة الطائرة للسيدات في السادسة من مساء الجمعة على شاطئ كايت بيتش، ويتنافس فيها 16 فريقاً من السيدات بنظام الثنائي والرباعي، حيث ستكون هناك منافسات للفرق المكونة من لاعبتين فقط ومنافسات للفرق المكونة من أربع لاعبات فقط، وينظم البطولة أكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة، وستقام فعاليات ترفيهية أخرى على هامش البطولات، مثل الكرة الطائرة من وضع الجلوس، وستتاح المشاركة فيها للجميع من الهواة والمحترفين.

مجلس دبي: أولى البطولات بشكل عام تقام منذ إعلان توقف الأنشطة في العالم بسبب كورونا.

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