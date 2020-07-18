«كبار السن» يتنافسون على بطولة آسيا للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل منافسات بطولة آسيا الفردية لكبار السن للرجال والسيدات فوق 50 و65 عاماً بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية، وتستمر منافساتها حتى 21 من الشهر الجاري.

وأكد الخبير العالمي في الشطرنج الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، أن «البطولة تقام عبر الإنترنت بسبب ظروف جائحة (كورونا)، وتتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزامهم بتفعيل تطبيق (زووم) الذي يقوم بتشغيل كاميرا الحاسوب (اللاب توب) أو الهاتف الذكي لإظهار بث مرئي مباشر للاعبين خلال المسابقات، وذلك لضمان نزاهة المنافسات وتجنب أي حالات غش قد تؤدي إلى استبعاد اللاعب من البطولة مع توقيع عقوبات بحقه من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة».

وقال: «إن مسابقات تمهيدية تُقام على مستوى كل منطقة من المناطق السبع المكونة للاتحاد الآسيوي من خلال سبع جولات بواقع كل يوم مسابقة لمنطقة واحدة، ثم يتأهل الثلاثة الأوائل من كل مسابقة من المسابقات السبع إلى المرحلة النهائية التي تقام من تسع جولات وفقاً للنظام السويسري يومي 20 و21 من شهر يوليو الجاري، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 10 دقائق مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة من بداية المباراة وفقاً لنظام الشطرنج السريع».

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