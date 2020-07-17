تدريبات نادي الإمارات تنطلق غداً

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

دشن نادي الإمارات استعداده للموسم الجديد والمشاركة في دوري الهواة، بإجراء الفحص الطبي الشامل وفحص فيروس كورونا للاعبين والموظفين والمستخدمين بالنادي، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية على أن تنطلق التدريبات غداً.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الإمارات ومشرف الفريق الأول خليل الطويل، أن الفريق سيواصل العمل والاستعداد بقوة للموسم الرياضي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أكملنا الإجراءات الصحية والتنظيمية لبدء الاستعدادات للموسم المقبل على أن تبدأ التدريبات البدنية غداً السبت، وبإشراف المدرب المقدوني جوجيكا الذي لم يغادر إلى بلده خلال أزمة الفيروس، وخلال هذه الفترة أعد خطته الفنية التي تركز على الاستقرار الفني».

وبخصوص اللاعبين الأجانب، أكد الطويل أن استكمال التعاقدات سيتضح الأسبوع المقبل.

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