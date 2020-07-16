معسكر افتراضي للاعبي الأولمبياد المدرسي للمبارزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتفق اتحاد المبارزة ووزارة التربية والتعليم على إقامة معسكر تدريبي، عن بعد، للاعبي المبارزة أعضاء فريق الاولمبياد المدرسي خلال شهر يوليو الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الحكومية بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صحافي: «بناءاً على الاتفاق فقد تقرر عمل معسكر تدربيي لجميع اللاعبين واللاعبات بالاولمبياد المدرسي لمدة أسبوعين اعتباراً من التاسع عشر حتى الثلاثين من يوليو الجاري، بإشراف مدربي منتخب الإمارات للمبارزة، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من لاعبي الاولمبياد المدرسي ولاعبي الأندية ومراكز المبارزة في المعسكر التدريبي.

وصرحت الأمين العام لاتحاد المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة لإقامة الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على المستوى المهاري والفني والبدني لأبناء الإمارات لاعبي منتخبات المبارزة.

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