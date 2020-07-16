السماح بتسجيل اللاعبين المحترفين والهواة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في التاسعة من صباح أمس، الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021، والتي ستمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد الذي تم تعميمه على الأندية كافة.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «يسمح في فترة التسجيل الأولى تسجيل اللاعبين المحترفين في كل الفرق واللاعبين الهواة في الفريق الأول للأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وتحت 21 سنة وفريق الشباب». يُذكر أن فترة التسجيل الثانية ستكون بالفترة من الخامس من يناير 2021 إلى الأول من فبراير 2021.

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