دبا الفجيرة أول نادي درجة أولى يدشن استعداداته للموسم الجديد

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

دشّن نادي دبا الفجيرة، أول من أمس، استعداداته لدوري الدرجة الأولى بإجراء الفحوص الطبية التي ستستغرق نحو سبعة أيام من خلال إجراء الفحوص الطبية، وفقاً للبروتوكول الرسمي الذي أصدره اتحاد كرة القدم للعودة إلى الملاعب، ليصبح «النواخذة» أول أندية «الهواة» الذي يبدأ استعداداته للموسم المقبل.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة دبا الفجيرة، ومدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «سنبدأ التحضيرات بالفحوص الطبية، وستنطلق التدريبات في 25 الشهر الجاري، بانتظار وصول المدرب طارق السيد».

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