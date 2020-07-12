البدواوي: أسعار اللاعبين تخطت مرحلة ما قبل «كورونا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد المدير التنفيذي لنادي حتا المشرف العام على فريق كرة القدم، علي البدواوي، تعجبه من أسعار اللاعبين المواطنين المطروحة حالياً في فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن «هناك لاعبين تخطت أسعارهم فترة ما قبل (كورونا)، وللأسف ليسوا أساسيين في الفريق بل بدلاء»، موضحاً أن فريق حتا تقدم بأكثر من طلب لعدد من الأندية للتعاقد مع لاعبين في صفوفهم، لكنه انسحب من المفاوضات عقب دخول عدد من الأندية ووكلاء اللاعبين في مفاوضات مع اللاعبين أنفسهم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار. وكان حتا قد واصل سياسته في التعاقد مع اللاعبين المواطنين الصغار، إضافة إلى تجديد تعاقده مع مدربه اليوناني كونتيس، للحفاظ على الهيكل الرئيس من لاعبي وجهاز الموسم الماضي، حيث أعلن عن 10 صفقات حتى الآن منها تسعة لاعبين مواطنين، ما بين تجديد إعارة أو تعاقد جديد، وبدأ الفريق، أمس، إجراء فحوص «كورونا» لكل اللاعبين والمخالطين من عمال وموظفين، وسيبدأ التدريب يوم غدٍ الإثنين، ويدرس النادي إمكانية السفر إلى معسكر خارجي، إذا تم السماح بذلك من الجهات المعنية، أو الدخول في معسكر داخلي، وسيكون إما في جبل علي أو العين. وقال علي البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «سعى مجلس الإدارة إلى الحفاظ على ما يقارب 75% من لاعبي الموسم الماضي الأساسيين، إضافة إلى تجديد التعاقد مع المدرب، وقرر النادي الانسحاب من المزايدات في بعض الصفقات، التي كان الجهاز الفني يسعى إلى التعاقد فيها، بمجرد دخول أكثر من نادٍ في الصفقة، إضافة إلى وكلاء اللاعبين، ما وصل بأسعار اللاعبين إلى أرقام خيالية للأسف لم نسمع بها حتى قبل أزمة (كورونا)، ما جعلنا ننسحب من صفقات كثيرة». وأضاف: «اللاعبون المغادرون للفريق وصل عددهم إلى 16 لاعباً لكن ليس الهيكل الأساسي للفريق، ونجحنا في التعاقد مع لاعبين، معدل أعمارهم ما بين 20 إلى 24 عاماً، و75% من هؤلاء اللاعبين وجدوا في المنتخبات الوطنية، سواء الناشئين أو الشباب».

وتابع: «قد نكون نحن النادي الوحيد، ومعنا الوصل، الذي يجري مفاوضات مع لاعبين في حدود السعر العادي للاعبين المواطنين وأيضاً الأجانب، لا نستطيع أن ندخل في مزايدات، خصوصاً عقب تقليص ميزانية الأندية، خلال الفترة الحالية».

تعاقدات حتا

- تجديد إعارة

المدرب اليوناني كونتيس

عبدالله خميس

حمد المرزوقي

خلف الحوسني

عبدالله كاظم

- تعاقدات جديدة

حميد سالمين

علي الرشيد

عبدالله مال الله

ياسر عبدالله

خالد خلفان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news