الفجيرة يتعاقد مع هداف «رديف العين» علي عيد

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن التعاقد مع هداف المنتخب الأولمبي ورديف العين علي عيد (22 سنة)، على سبيل الإعارة لموسم واحد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. ويتمتع اللاعب بإمكانات فنية مميزة، ويعدّ أولى صفقات الفجيرة في خط الهجوم، وحصل اللاعب على جائزة مبادرة الهدافين التي تنظمها رابطة دوري المحترفين، بعد أن سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» قاد بها فريقه للفوز على حتا بستة أهداف دون رد في دوري الرديف موسم 2017-2018.

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