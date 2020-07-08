الأندية تصرف 35 مليون درهم على تعاقدات اللاعبين رغم أزمة «كورونا»

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

صرفت أندية دوري الخليج العربي بكرة القدم حتى الآن نحو ثمانية ملايين و550 ألف يورو، أي أكثر من 35 مليون درهم إماراتي، في 32 صفقة تعاقد مع لاعبين أعلنت بصورة رسمية من جانب الأندية كصفقات جديدة بجانب تجديد الإعارات، دون حساب تجديد العقود المنتهية للاعبين.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» الألماني، فإن نادي النصر تصدر قائمة الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية من بين بقية فرق الدوري، يليه الوصل، بفضل أربع صفقات فقط لكلا الفريقين، بعد أن تعاقد «العميد» مع مهاجم فريق الوحدة، سبستيان تيغالي، ومهاجم فريق الشارقة، ريان مينديز، فيما عزز «الإمبراطور» صفوفه بلاعب بوافيستا البرتغالي، البرازيلي هيوغلو نيريس، بجانب لاعب رايسينغ الأرجنتيني نيكولاس اوروز.

وهذا حجم الصفقات المعلنة حتى يوم أمس، في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها الرياضة العالمية من تفشي فيروس كورونا، علماً بأن الرقم مرشح للمضاعفة أكثر مع تبقي فترة طويلة لغلق باب الانتقالات بعد ثلاثة أشهر تقريباً، فضلاً عن عدم دخول أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة والظفرة سوق الانتقالات حتى الآن.

وصرف نادي النصر لوحده ثلاثة ملايين و600 ألف يورو، بينما وصل إنفاق الوصل إلى مليون و850 ألف يورو.

وبحسب الموقع الألماني، فإن لاعب منتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز، هو أغلى صفقة حتى الآن من بين 32 تعاقداً لأندية دوري الخليج العربي، إذ تبلغ قيمة اللاعب السوقية مليوني يورو، ويأتي من خلفه زميله في صفوف «العميد» سبستيان تيغالي، الذي بلغت قيمته السوقية مليوناً و600 ألف يورو.

واحتل مدافع الوصل نيريس المرتبة الثالثة بمليون و20 ألف يورو، وحل رابعاً لاعب بني ياس، الأرجنتيني ألفاريز سواريز، القادم من فريق أرسنال سارندي الأرجنتيني بـ950 ألف يورو، يليه لاعب الوصل، الأرجنتيني نيكولاس أوروز في المركز الخامس بـ650 ألف يورو.

وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية بصورة رسمية في الـ15 من الشهر الجاري، وتمتد إلى الـ14 من أكتوبر المقبل، بينما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الخامس من يناير2021 تستمر إلى الأول من فبراير 2021.

ووفقاً للموقع، فإن القيمة السوقية لكل أندية دوري الخليج العربي الـ14 مجتمعة تبلغ 122.63 مليون يورو، أي تتجاوز «نصف مليار درهم»، وهو ما يجعل من الدوري الإماراتي أحد أغلى الدوريات في المنطقة العربية، بفضل القيمة السوقية للاعبين الموجودين في صفوف الأندية.

ويحتل نادي الشارقة المركز الأول كأعلى الأندية قيمة سوقية من بين بقية أندية الدوري، إذ تبلغ قيمته 17 مليون يورو، ويأتي العين في المركز الثاني بـ16 مليوناً، والنصر ثالثاً بـ15 مليوناً، والجزيرة رابعاً بـ12 مليوناً، وشباب الأهلي خامساً بـ11 مليوناً، والوصل سادساً بتسعة ملايين. اللافت أن أربعة أندية لاتزال تعيش حالة من الهدوء التام على مستوى إجراء تعاقدات جديدة على رأسها شباب الأهلي، وفي الوقت الذي اكتفى فيه فريق الظفرة بتجديد عقد مدافعه المغربي عصام العدوة حتى يونيو 2021، فإن قطبي العاصمة الجزيرة والوحدة لم يتحركا حتى الآن نحو أي صفقة جديدة، على الرغم من خروج أكثر من لاعب مؤثر عن صفوف «العنابي» خلال الفترة الحالية، يتقدمهم المهاجم المخضرم سبستيان تيغالي، والكوري الجنوبي شانغ واو ريم، بجانب قائد الفريق حمدان الكمالي.

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صفقة أعلنت بصورة رسمية من جانب الأندية.

- تنطلق فترة الانتقالات الصيفية رسمياً 15 الجاري وحتى 14 أكتوبر.

- الشارقة أعلى قيمة سوقية بـ 17 مليون يورو، والعين ثانياً بـ 16 مليوناً، والنصر ثالثاً بـ 15 مليوناً.

- النصر صرف 3 ملايين و600 ألف يورو في التعاقدات، مقابل مليون و850 ألف يورو للوصل.

- الدوري الإماراتي أغلى عربياً بقيمة سوقية لجميع الأندية تتجاوز «نصف مليار درهم».

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