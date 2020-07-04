نادي الشارقة يعفي المستثمرين من الإيجارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الثاني قرار إعفاء المستثمرين والمؤجرين للمشاريع التابعة له من قيمة العقود المستحقة في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وقال النادي في بيان صحافي اليوم: «أتى اعتماد المجلس بناء على توصية إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بشأن إعفاء وتخفيض قيمة إيجار العقود للمستثمرين، تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة في تخفيف الأعباء على قطاع الاستثمار بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد والتبعات الاقتصادية».

وجاء في البيان: «كانت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، برئاسة محمد إبراهيم الجروان، قد رفعت خلال اجتماعها الثاني، توصية لمجلس الإدارة للمساهمة مع المستثمرين بإعفاءهم من قيمة عقود الإيجار، وشمل قرار إعفاء الإيجار كافة المستثمرين المتعاقدين مع النادي، والذين أثنوا على قرار مجلس الإدارة مثمنين الخطوة الإيجابية التي خطتها ممثلاً في إدارة الاستثمار والتطوير التجاري وتفهمها الوضع ومساهمتها الفعالة في الوقوف بجانبهم في هذا الظرف في الفترة الحالية».

من جانبه، تقدم ابراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بالشكر والتقدير لعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والاعضاء على الموافقة الفورية لهذه المبادرة التي تحسب ضمن مبادرات نادي الشارقة الرياضي المجتمعية، تماشياً مع توجهات ومبادرات حكومة دولة الإمارات في المساهمة لتخفيف التبعات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مضيفاً ان القائمين على الإدارات يدعمون المبادرات الاجتماعية ومن الطبيعي ان يقفون مع المستثمرين في هذه الفترة.

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