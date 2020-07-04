"الانضباط" تمهل اتحاد الكرة والرابطة حتى الأربعاء المقبل للرد على شكوى شباب الأهلي

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم السبت عبرنظام الاتصال المرئ عن بعد برئاسة المستشار سعيد الحوطي، منح كل من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين مهلة حتى الأربعاء المقبل للرد على شكوى شباب الأهلي ضد قرار ربطة المحترفين بإلغاء الدوري، على أن تعقد اللجنة جلسلة أخرى يوم الخميس المقبل للنظر في الشكوى بعد تلقيها رد اتحاد الكرة والرابطة، علما أن شباب الأهلي تقدم بطلب لتتويجه بلقب الدوري الذي كان يتصدر ترتيبه حتى الجولة 19.

من جانب آخر تقدم نائب رئيس اللجنة المستشار حمدان الزيودي بطلب إلى اللجنة للتنحى عن النظر في هذه الدعوى ووافقت اللجنة على طلبه.

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