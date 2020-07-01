صحف ووكالات عالمية تستعرض فعاليات أسبوع دبي البحري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي التي أقيمت في شواطئ دبي أخيراً، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية، باهتمام إعلامي واسع برز من خلال التغطية الدولية من وكالات الصحافة العالمية للفعاليات.

وأقيمت الفعاليات من خلال ست منافسات جرت على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة ما يزيد على 300 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات في ألعاب ألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)، والألواح السريعة الإلكترونية (موتو سيرف)، والقوارب الشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف).

وقال بيان صحافي أمس: «نشرت (واشنطن بوست) عبر موقعها الإلكتروني صورة لبطل الإمارات مروان المرزوقي وهو يقوم بإحدى الحركات الاستعراضية في رياضة الألواح المائية الطائرة بشاطئ الشروق وخلفه (برج خليفة) مع لحظات الغروب، وحازت الصورة نفسها على إعجاب مسؤولي وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) والتي بثت أكثر من 40 صورة للفعاليات، وكذلك موقع الصحيفة البريطانية (زي ديلي تلغراف)، وصحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، فيما نشر موقع (زي أتليتيك) الأميركي المتخصص في الرياضات الميكانيكية الصورة، ونشرت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب) ثلاث صور لفعاليتي (فلاي بورد) و(موتو سيرف)، وتم إعادة نشر هذه الصور في وكالة أبناء بلغاريا وموقع ديلي وورلد الهندي».

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