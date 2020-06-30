العين يطلب من سالونيكا اليوناني عدم إشراك فيتفا لتجنب الإصابة

المصدر: معاذ كمبال - العين

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم طلبت، من نادي سالونيكا اليوناني، عدم إشراك اللاعب إيوانيس فيتفا، في ما تبقى من مباريات الدوري اليوناني، حتى لا يتعرض للإصابة، بعد أن أكمل «الزعيم» الاتفاق مع اللاعب، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستجابت إدارة الفريق اليوناني لطلب العين، واستبعدت اللاعب فيتفا من قائمة الفريق، التي خاضت مواجهة مساء أول من أمس، أمام فريق باوك سالونيكا في الدوري، وهي المباراة التي شهدت خسارتهم بهدفين نظيفين في لقاء أداء الواجب، بعد أن كان أوليمبياكوس توج باللقب رسمياً، في حين لاتزال هناك ثلاث جولات على نهاية البطولة.

وتبلغ القيمة الكلية لصفقة انتقال فيتفا إلى صفوف «الزعيم» 5.5 ملايين يورو، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تو تن» اليونانية، أول من أمس، والتي أشارت إلى أن نادي سالونيكا لم يكن ليرفض العرض المغري الذي وصله مقابل بيع اللاعب، خصوصاً أن نادي العين وافق على بعض الشروط التي وضعها النادي، كبنود في العقد لزيادة حصته المالية.

وحسب الصحيفة، سيدفع نادي العين، بجانب الـ5.5 ملايين يورو لنادي سالونيكا، مكافآت مالية، في حال مشاركة اللاعب لأكثر من 20 دقيقة وتسجيل الأهداف وصناعتها، بالإضافة إلى حصول النادي على مكافآت في حال فاز العين بلقب الدوري ولقب كأس رئيس الدولة والتأهل في دوري أبطال آسيا، أو حال تحقيق اللقب.

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