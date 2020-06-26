الحتاوي: دعوني أتولَّ رئاسة اتحاد السلة لأسبوع فقط

المصدر: جوني جبور - دبي

قال عميد لاعبي كرة السلة في الإمارات ولاعب ارتكاز فريق النصر، علي الحتاوي (41 عاماً)، إنه يستغرب غياب أي اسم للترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة اتحاد السلة، باستثناء الرئيس الحالي، اللواء إسماعيل القرقاوي.

وأكد الحتاوي أن «غياب المرشحين لرئاسة الاتحاد في دورته الانتخابية المقبلة 2020-2024، مؤشر خطير»، مطالباً الهيئة العامة للرياضة بالتدخل والقيام بترشيح أسماء من الكفاءات لخوض الانتخابات، وقال إن من شأن هذا الغياب أن يفتح الباب لاستمرار الأسماء الحالية نفسها.

واستطرد قائلاً: «دعوني أتولّ رئاسة الاتحاد لأسبوع فقط، أشكّل خلاله مجلس إدارته ومن ثم الرحيل، إذ إن هناك الكثير من الأسماء التي تتمتع بالثقة والعمل حتى من دون مقابل، وهمّها الوحيد هو مصلحة المنتخب وتطوير اللعبة، وبمعنى آخر لن تجد الهيئة، في حال أرادت تولي مهمة ترشيح أسماء لرئاسة اتحاد السلة، صعوبة في إيجاد أسماء تتمتع بالكفاء في إدارة دفة الاتحاد للدورة المقبلة».

وقال: «لدينا من الأسماء القادرة على تولي مهمة التطوير، وإعادة السلة الإماراتية بشكل عام والمنتخبات لأخذ مكانتها الطبيعية على الساحتين الخليجية والعربية بالصورة ذاتها لما كانت عليه». وأوضح: «الاتحاد الحالي، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، قدّم كل ما لديه، ونرفع له القبعة على الجهود التي بذلها على مدار الدورات الانتخابية الماضية، إلا أن التغيير مطلب مهم».

وقال أيضاً: «عدم وجود أسماء مرشحة للدورة الانتخابية المقبلة، باستثناء الرئيس الحالي اللواء إسماعيل القرقاوي، له مبرراته، في ظل الهجرة المستمرة للعناصر الفاعلة وذات الكفاءة في كرة السلة، وتفضليها الابتعاد عن اللعبة، إذ يحفل تاريخ الاتحاد على مدار العقدين الأخيرين، بالعديد من الأسماء، التي لم تتمكن من الانسجام مع نهج الاتحاد، وفضلت الابتعاد والتوجه إلى رياضات أخرى حققت فيها نجاحات بمستويات مختلفة».

وأضاف: «هذه الأسماء التي باتت تشغل حالياً مناصب، أكدت على الموهبة الإدارية التي تتمتع بها، ومنهم على سبيل الذكر، عبدالرحمن أبوالشوارب الرئيس الحالي لشركة كرة القدم في نادي النصر، وخالد الهنائي الذي يشغل حالياً منصب المدير التشغيلي في نادي الوحدة والمشرف العام على الجوجيتسو في ناديه، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وغيرهم الكثير من الأسماء التي سارت على درب الابتعاد عن هموم السلة».

تأجيل بطولة كأس الخليج لأندية السلة حتى 2021

قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبأغلبية أصوات أعضائها، إلغاء إقامة بطولة الأندية الأبطال، التي كان من المقرر انطلاقها سبتمبر المقبل، وتم تأجيلها إلى 2021، وذلك نظراً إلى الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وصعوبات التنقل والسفر ودخول المطارات والإجراءات الوقائية المعمول بها.

وجاء ذلك خلال بيان صحافي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وتم إرساله إلى الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء المعنية.

الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد السلة 2020-2024 لم تشهد إعلان أي أسماء عن نيتها الترشح حتى الآن.

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