عبدالملك: لا نعلم سبب الكيل بمكيالين في التعامل مع دوري الدرجة الثانية و«المحترفين»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، أن اتحاد كرة القدم يستحق التحية والتقدير، على القرار الذي اتخذه مجلس إدارته بإلغاء دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وتتويج فريق كواترو بطلاً للنسخة الأولى من البطولة، مشيراً إلى أن الاتحاد استخدم صلاحياته التي تخوله التعامل مع الوضع الحالي، بعدم إمكانية استكمال المسابقة، واتخذ قراره بشكل مباشر دون الرجوع إلى الأندية.

وقال عبدالملك لـ«الإمارات اليوم» إن اتحاد الكرة لم يدعُ الأندية إلى عقد جمعية عمومية، أو طلب منهم التصويت على قرار تتويج فريق كواترو باللقب، لأن الاتحاد يحق له اتخاذ القرار المناسب وفقاً لصلاحياته التي يخولها له النظام الأساسي واللوائح الخاصة به.

في المقابل، استغرب عبدالملك، موقف رابطة المحترفين في التعامل مع مسابقة دوري الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولى، وقال: «موقف الرابطة غير مفهوم بتحويل الأمر إلى الجمعية العمومية والطلب من الأندية أن تصوت على قرارين مختلفين، رغم أن الرابطة تمتلك الصلاحيات كافة في اتخاذ القرار المناسب دون الرجوع إلى الأندية».

وأوضح: «لا نعرف سبب الكيل بمكيالين، في التعامل مع دوري الدرجة الثانية من جانب، ودوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى من جانب آخر، وأرى أن الأمر ليس له علاقة بأن دوري الدرجة الثانية كانت نتيجة محسومة بفوز كواترو باللقب، والأمر بشكل عام يرتبط بقرارات إجرائية اتخذها اتحاد الكرة، ولم تتخذها رابطة المحترفين».

وتابع: «الشارع الرياضي أصبح تائهاً بسبب التناقض في القرارات، وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إلى طريقة التعامل مع مسألة إلغاء مسابقات كرة القدم لموسم 2019-2020».

وكشف عبدالملك عن أن رابطة المحترفين لم تنفذ جدول الأعمال الذي أوضحته عندما دعت إلى انعقاد الجمعية العمومية، وقال: «كان من المفترض أن يتم التصويت على قرارات محددة تم الإعلان عنها عقب صدور قرار إلغاء الدوري، بينما تغير الوضع على أرض الواقع».

وتابع «لقد اقتصر التصويت على اختيار الأندية بتتويج شباب الأهلي أو عدم تتويجه، وصعود ناديي الإمارات ودبا الحصن أو عدم صعودهما، وهو ما يثير علامات استفهام حول ما قامت به الرابطة».

أما بالنسبة إلى الإجراءات التي اتخذها شباب الأهلي بالتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة، وشكوى أخرى إلى هيئة التحكيم الرياضي بشأن أحقية «فرسان دبي» في التتويج بلقب الدوري، قال: «أرى أن شباب الأهلي يعمل وفقاً للإجراءات القانونية التي تجعله يحافظ على حقوقه، وهو حق مشروع لأي مؤسسة».

وتابع: «التوجه إلى لجنة الانضباط وهيئة التحكيم الرياضي، بسبب أنهما مسؤولان عن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، خصوصاً بعدما رأينا أنه تم هضم حق شباب الأهلي من خلال القرارات التي اتخذتها رابطة المحترفين، ومن جانبنا قررنا عدم التفريط في السبل كافة التي تحفظ حقوق النادي، بينما في النهاية الأمر متروك إلى الجهات المختصة في اتخاذ القرار المناسب».

الفرق بين قرارات الرابطة واتحاد الكرة الرابطة:

■عدم استكمال الموسم (قرار مجلس إدارة).

■إلغاء جميع النتائج (قرار جمعية عمومية).

■عدم هبوط أي فريق (قرار جمعية عمومية).

اتحاد الكرة:

■اعتماد نتائج دوري الدرجة الثانية (قرار مجلس إدارة).

■اعتماد الترتيب النهائي للفرق (قرار مجلس إدارة).

■تتويج نادي كواترو بطلاً للمسابقة (قرار مجلس إدارة).

إبراهيم عبدالملك:

- «الأمر يرتبط بقرارات إجرائية اتخذها اتحاد الكرة ولم تتخذها رابطة المحترفين».

- «الشارع الرياضي تائه بسبب التناقض في القرارات وعدم اتضاح الرؤية».

- «موقف الرابطة غير مفهوم بتحويل الأمر إلى الجمعية العمومية».

- «شباب الأهلي يعمل وفقاً للإجراءات القانونية التي تجعله يحافظ على حقوقه».

قرارات اتحاد الكرة. من المصدر

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