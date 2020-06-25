منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2020-2021

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2020 –2021.

وقال سموه: "نحن سعداء بالإعلان عن برنامج سباقات موسم 2020 - 2021، الذي يوفر لمدربي الخيل، ملاكها وعشاق السباقات موسماً متكاملاً على المضامير الخمسة في الدولة".

وأضاف سموه "نوفر عبر هذا البرنامج، سباقات للخيول المحلية والدولية سواء المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة، ونتطلع إلى موسم سباقات آخر مليء بالنجاحات انطلاقاً من يوم الخميس 29 أكتوبر 2020".

ويذكرـ تشرف هيئة الإمارات لسباقات الخيل على الموسم الذي يتضمن 66 سباقاً، ينطلق أولها من ضمار العين يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على أن يدشن مضمار جبل علي موسمه يوم الجمعة في 30 أكتوبر، ويليه مضمار الشارقة في يوم السبت 31 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار ميدان يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، وليدشن مضمار العاصمة أبوظبي موسمه يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020.

ويتضمن الموسم الإماراتي القادم، 19 حفل سباق في مضمار ميدان، و15 حفل في مضمار أبوظبي، و 14 في مضمار العين، مقابل 11 حفلاً في مضمار جبل علي و 7 في مضمار الشارق. لونجين لسباق الخيل.

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