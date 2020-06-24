أندية تطالب «رابطة المحترفين» بعائدات الدور الثاني وردّ مبالغ العقوبات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مصدر مسؤول في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، إن هناك أندية قد استفسرت من رابطة المحترفين عن عوائدها المالية المخصصة عن المباريات التي أقيمت في الدور الثاني من الدوري، الذي تم إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الرابطة، وفق ما ينص عليه البند الثاني من المادة 20 للائحة النظام الأساسي.

وينص البند الثاني من المادة (20) على أحقية كل نادٍ في الحصول على الحصة المقررة له، من كل الأرباح والمزايا والحقوق المتعلقة بأنشطة ومنافسات الرابطة المشارك فيها، بما في ذلك توزيع العوائد والمستحقات المالية والحقوق التجارية الأخرى، الصادر من الجمعية العمومية في هذا الشأن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الإمارات اليوم»، أن أندية دوري الخليج العربي يستحق لها عائدات عن ست جولات أقيمت في الدور الثاني من مسابقة الدوري، قبل أن تتوقف ومن ثم تم إلغاؤها، وهذه العوائد يجب أن توزع على الأندية بالتساوي بعد أن تم شطب جميع نتائج البطولة.

وتوزع عائدات البطولة بنحو 50% على الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي، فيما توزع الـ50% الأخرى وفق ترتيب الأندية في جدول المسابقة.

وأكد المصدر أن هناك بعض الأندية ستطرح، خلال الاجتماع المقرر أن يُعقد مع اللجنة الفنية، خلال الساعات القليلة المقبلة، أمرين مهمين إلى جانب الاتفاق على انطلاقة الموسم الجديد، الأول متعلق بعائدات الدور الثاني، والثاني خاص برد المبالغ المالية للعقوبات التي صدرت في حق الأندية على مدار الجولات الـ19 للدوري، بعد قرار الإلغاء.

وكان مجلس إدارة رابطة المحترفين أكد، عقب انتهاء الجمعية العمومية التي انعقدت الخميس الماضي، إلغاء كل العقوبات الإدارية والغرامات المالية الناتجة عنها، التي صدرت بحق أندية ولاعبين وإداريين وأجهزة فنية، ولم يتم تطبيقها بسبب توقف المسابقة منتصف مارس الماضي، وإسقاط أي عقوبة للإيقاف في الموسم الجديد.

واستقرت اللجنة الفنية على انطلاق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

الإيرادات المالية السنوية لـ «الرابطة»

تنص المادة 78 للائحة النظام الأساسي، الخاصة بالميزانية والإيرادات، على أن السنة المالية لرابطة المحترفين

تبدأ في الأول من يوليو من كل عام ميلادي، وتنتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

وتتكون الإيرادات المالية السنوية للرابطة من:

1- الاشتراكات المالية التي يسددها الأعضاء طبقاً للوائح المعدّة لذلك.

2- العوائد المالية والأرباح الناجمة عن الرعاية والحقوق التجارية، وحقوق البث التلفزيوني والإذاعي وخدمات البث الرقمي، وكل الحقوق المالية الأخرى المستحقة للرابطة.

3- الرسوم والغرامات المالية المتحصلة من تطبيق هذا النظام ولوائح الرابطة.

4- الإيرادات المالية المتحصلة من الاستثمار، والتسويق الخاص بمنافسات وأنشطة وبرامج الرابطة.

5- أي موارد مالية يوافق عليها مجلس الإدارة، من دون أن تتعارض وأحكام هذا النظام.

6- يتم توزيع صافي الأرباح الناجمة عن تطبيق هذا النظام على الأندية المحترفة الأعضاء وفقا للآلية التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

7- يتم تقديم الحساب الختامي للرابطة في اجتماع الجمعية العمومية العادي.

توزع عائدات الدوري بنحو 50% على الأندية المشاركة، فيما توزع الـ50% الأخرى وفق ترتيب جدول المسابقة.

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