قرارات رابطة المحترفين

المصدر: سيد مصطفى ومنصور السندي - دبي

أولاً: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020.

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول الدوري.

2. عدم تتويج بطل للمسابقة.

3. عدم هبوط أي نادٍ إلى دوري الدرجة الأولى، وعدم صعود أي نادٍ الى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

ثانياً: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019/‏‏2020.

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول دوري تحت 21 عاماً.

2. عدم تتويج بطل للمسابقة.

ثالثاً: مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، حيث تم استكمالها وتتويج نادي الشارقة لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

رابعاً: مسابقة كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس الخليج العربي، حيث تم استكمالها وتتويج نادي النصر لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

خامساً: الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة للموسم الرياضي 2020/‏‏2021

1. تشارك الأندية الأربعة عشر ذاتها التي شاركت في الموسم الرياضي 2019/‏‏2020 في مسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

2. إقامة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2020/‏‏2021 بين بطل دوري الخليج العربي للموسم 2018/‏‏2019 وبطل آخر نسخة من بطولة كأس رئيس الدولة.

3. وبناء على التنسيق مع اتحاد الامارات لكرة القدم والقرارات الصادرة من طرفهم، تم اعتماد عدم صعود أيّ من أندية الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

سادساً: المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم 2021

وفقاً لما تنص عليه لوائح الرابطة ذات الصلة ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتم تحديد الأندية المشاركة بناءً على نتائج الموسم الرياضي 2018/‏‏2019، وبما يتوافق مع دليل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2021، وتحقيق المعيار الرياضي ومعيار الترخيص واعتماد الاتحاد الآسيوي لهذه الأندية.

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