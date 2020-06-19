البرازيلي نيريس: أنتظر دعم الجمهور للفوز بالألقاب مع الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب الوصل الجديد، البرازيلي هيوغلو دو سانتوس نيريس، سعادته بالانضمام إلى الفريق قادماً من بوافيستا البرتغالي، مؤكداً أنه ينتظر دعم جمهور «الإمبراطور» للفوز بالألقاب مع الوصل.

وقال في تصريحات، نشرها الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه متشوق للانضمام إلى الفريق»، موضحاً: «مرحباً بجمهور الوصل، قريباً سأكون معكم للقتال على شعار النادي، والعمل مع زملائي الجدد في الفريق».

وأضاف: «شرف كبير أن أكون جزءاً من هذا النادي العظيم»، وأرى أنه مع مساندة ودعم جمهور الوصل، سيتمكن الفريق من استعادة مكانته الطبيعية، وأن يحقق البطولات والألقاب التي تعود عليها في السابق.

وأعلنت شركة الوصل، أول من أمس، عن تعاقدها مع نيريس ثلاثة مواسم، وصانع الألعاب الأرجنتيني نيكولاس أوروز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبذلك بات الوصل يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم: البرازيلي سواريز والوافدان الجديدان، بعدما رحل الإكوادوري غايبور والبرازيلي غالفاو، والألماني كريستيان تريش.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم»، أن شركة الوصل اقتربت من حسم هوية الأجنبي الرابع، إذ تفاضل بين أكثر من اسم، أبرزهم لاعب برازيلي يتم التفاوض مع ناديه على تفاصيل التعاقد، بعد موافقة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب على ضمه.

ويأتي التعاقد مع نيريس ليعوض رحيل غالفاو، الذي انتهت إعارته من إنغولشتات الألماني، إذ يعد نيريس من العناصر الأساسية في بوافيستا البرتغالي في آخر موسمين، وشارك مع الفريق في 62 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وجاءت أرقام نيريس في الموسم الماضي جيدة جداً في الدوري البرتغالي، بعدما لعب 24 مباراة بمعدل دقائق بلغ 2160 دقيقة، إذ أحرز هدفاً واحداً، بينما يعد ثالث أكثر لاعب في الدوري قطعاً للكرات بمعدل بلغ 49 مرة، كما يعد خامس أكثر لاعب في الكرات العالية، بينما بلغت نسبة تمريراته الناجحة 76% بعدد 813 تمريرة، كما تفوق في المواجهات الثنائية المباشرة بمعدل 237 مرة، وبنسبة نجاح 59%، وحصل على ثمانية إنذارات في الموسم الماضي.

نيريس كان لاعباً أساسياً مع فريقه السابق بوافيستا البرتغالي في آخر موسمين، حيث شارك في 62 مباراة، وسجل هدفين.

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