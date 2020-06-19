«دبي البحري» يعلن عن الأسبوع الصيفي.. والانطلاقة من شاطئ الشروق

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامج فعاليات الأسبوع البحري الصيفي، الذي ينظمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي، على ضوء قرار الجهات المسؤولة في الإمارة بعودة المنافسات الرياضية إلى مختلف المناطق في دبي. وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن عودة المنافسات الرياضية، خلال الشهر الجاري، تنفيذاً لخطة المجلس وانسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية المختصة، في ما يتعلق بفتح جميع قطاعات الحياة، ووفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، التي تراعي سلامة المشاركين وتوفر البيئة الآمنة، وتالياً تفاصيل البرنامج.

البرنامج

■الخميس 25 يونيو:

الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)

الموعد: 5-6 مساء

المكان: شاطئ الشروق

■الجمعة 26 يونيو:

سباق دبي ألواح التجديف واقف

الموعد: 7-9 صباحاً

المكان: شاطئ كايت بيتش

ألواح التزحلق المائية

(كايت سيرف)

الموعد: 4-6 مساء

المكان: شاطئ نسناس

مسابقة صيد الأسماك

بقوارب الكاياك:

الموعد: 7 صباحاً إلى 6 مساء

المكان: شواطئ دبي

■السبت 27 يونيو:

سباقات الشراعية الحديثة

قوارب ليزر 4.7 واوبتمست

الموعد: بعد الظهيرة

المكان: شاطئ حميرا

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