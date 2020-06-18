ريجيكامب: مستعد للرحيل عن الوصل إذا طلبني بيكالي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، رفضه العودة للتدريب في الدوري الروماني، مشيراً إلى أنه مرتبط بعقد مع «الإمبراطور» حتى نهاية الموسم المقبل، موضحاً أنه سيوافق على العودة في حالة واحدة، هي العمل مع رئيس نادي ستيوا بوخارست، جيجي بيكالي.

وقال ريجيكامب لصحيفة «برو سبورت» الرومانية إنه من الصعب أن يذهب لتدريب أي فريق آخر في رومانيا، موضحاً أنه علاقته مع جيجي بيكالي تجعله أمام خيار تدريب ستيوا بوخارست فقط في حال عودته إلى رومانيا.

وأضاف: «لن أتمكن من العودة في الموسم الحالي إلى الدوري الروماني، وشرط واحد مرتبط بعودتي هو أن يطلبني بيكالي للعودة لتدريب ستيوا بوخارست، خصوصاً أن لديه استراتيجية عمل واضحة وأهدافاً تجعلني أوافق على العودة».

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