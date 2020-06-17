نادي الشارقة يجدد عقدي لاعبين بفريق الرديف

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صحفته الرسمية عبر " توتير" عن تجديد عقدي اللاعبين ماجد كرم وعبد الله العجماني بفريق الرديف في النادي ، كما أبرم النادي عقدين جديدين مع لاعبين بفريق 18 سنة هما سلطان إبراهيم وحارس المرمى عبد الله الياسي وذلك في إطار سياسة النادي للمحافظة على اللاعبين الموهوبين ودعم العناصر الشابة المميزة

يذكر أن نادي الشارقة كان قد تعاقد أخيرا مع كل من حارس مرمى حتا درويش محمد ولاعب الوحدة خالد الظنحاني للعب في صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

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