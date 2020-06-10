تايلور: رفضت مغادرة الإمارات رغم انتهاء عقدي كونها الأكثر أماناً في زمن «كورونا»

المصدر: جوني جبور - دبي

فضّل المحترف الأميركي في سلة الشارقة، تايلور ويلكرسون، البقاء برفقة عائلته في الإمارات، في ظل الوضح الحالي بسبب جائحة كورونا، رغم انتهاء عقده مع الفريق مايو الماضي، ووصف تايلور الإمارات بأنها الأكثر أماناً، وأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى.

وقال تايلور لـ«الإمارات اليوم»، إن «توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، واقتراب انتهاء عقدي مع الفريق في شهر مايو، لم يمنعني من اتخاذي وعائلتي قرار البقاء في الإمارات، وعدم المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لما وجدناه على أرض الواقع من إجراءات احترازية على أعلى مستوى، قدمت من خلاله الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في كيفية التعاطي مع مختلف الأزمات، والحرص الشديد من أجهزة الدولة كافة على توفير الأمان والرعاية والحماية لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء من مواطنين أو مقيمين أو زائرين على حدٍ سواء، في بلدٍ يعيش على أرضه 200 جنسية من مختلف دول العالم، تشكل خليطاً عالمياً فريداً».

موضحاً: «رغم لجوء معظم المحترفين في بقية الأندية إلى السفر إلى بلادهم في ظل توقف النشاط الرياضي، وانتهاء عقودهم مع فرقهم، إلا أنني اخترت وزوجتي وطفلتي قرار البقاء في الإمارات، لأنها أكثر أماناً من السفر إلى أميركا التي توجد فيها ابنتي الكبرى، خصوصاً أن قرار البقاء جاء بعد نصيحة قدمها لي المدرب الوطني والمدير الفني لفريق رجال الشارقة، عبدالحميد إبراهيم بعدم السفر، بجانب الأجواء العائلية، والتشجيع والدعم الذي قدمه لي زملائي في الفريق، والتي مثلت جميعها عوامل ساعدة على اتخاذي قرار البقاء».

مضيفاً: «الأرقام والإحصاءات هي دائماً البوصلة التي يلجأ إليها الرياضيون في بناء قراراتهم، ليس على صعيد تطوير أدائهم ومستوياتهم فحسب، بل في أن تصبح هذه الإحصاءات والأرقام هي المؤشر الذي يستند إليه الرياضي في بناء قراراته الأخرى، لتؤكد لغة الأرقام مجدداً كيفية تعاطي الجهات المختصة في الدولة مع جائحة كورونا، والحد من انتشارها، وتوفير الحماية والرعاية للجميع من دون استثناء، والنجاح في السيطرة والتعاطي مع كل التحديات، مقارنة ببلدان أخرى، جاءت فيها الإحصاءات صادمة على صعيد الأرقام وأعداد الإصابات، ومنها بلدي أميركا».

واستطرد قائلاً: «الإمارات نموذج عالمي رائد، فرغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي جاءت قاسية على مختلف دول العالم، إلا أن يد الخير لم تتوقف هنا، بعد أن قدمت الإمارات المعونة والمساعدات الطبية للعديد من الدول، وهو ما يؤكد مجدداً حجم الثقة التي تولد عند المقيمين في هذا البلد».

رقم قياسي

وعن طموحاته ومستقبله الرياضي، قال تايلور: «أتطلع خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقدي مع الشارقة، ووضع خدماتي مجدداً تحت تصرف الفريق بطموح حصد لقب دوري السلة، الذي من المحتمل استكماله في أغسطس، خصوصاً أن سلة الملك غائبة منذ فترة عن الألقاب المحلية، عقب تألقها خارجياً، وحصدي برفقة الفريق للقبي النسختين الأخيرتين في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وبرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، بتحقيق 11 انتصاراً متتالية من دون هزيمة، إذ إن الفوز بالدوري سيمنحنا فرصة إضافية للعودة والدفاع مجدداً علن اللقب الخليجي بالشكل الأمثل».

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