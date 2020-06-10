جوجاك: سأعود إلى العين إذا تم استئناف الدوري

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، المجري جوجاك، إنه «سيعود إلى صفوف العين في حال تقرر استكمال منافسات دوري الخليج العربي، المتوقفة منذ مارس الماضي». وكان اللاعب قد غادر إلى بلاده في رحلة خاصة. وسبق لنادي العين، من خلال عضو مجلس الإدارة ماجد العويس، أن قال في تصريح صحافي إن النادي قرر، وبتوصية من المدرب بيدرو، عدم التجديد لجوجاك، والاكتفاء بعقده الحالي الذي بدأ في يناير الماضي، وينتهي 30 الجاري.

وأضاف جوجاك، في تصريح لصحيفة «ديلي ميجر» المجرية، إنه لم يتلق أي شيء بخصوص استكمال مسابقة الدوري، موضحاً أنه حصل على إجازة رسمية من قبل إدارة نادي العين، بسبب عدم اتضاح الرؤية حول تعليق المسابقة. وأعلن العين سابقاً أنه سيخضع جميع اللاعبين لفحوص فيروس كورنا في 20 الجاري، على أن تكون انطلاقة المعسكر في بداية يوليو. وشدد جوجاك على أنه «في حال استكمال المسابقة، بالتأكيد سأعود لإكمال الموسم مع العين».

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