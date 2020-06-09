بطولة «محاربي الإمارات» تنطلق الجمعة بـ 10 نزالات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، عن الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لإطلاق النسخة الـ11 يوم الجمعة المقبل بصالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فؤاد درويش، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، عبر تقنيات البث الرقمي، عن بعض تفاصيل هذه النسخة التي ستشمل 10 نزالات بين 20 متبارياً من 10 جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية، حيث تشهد هذه النسخة عودة المقاتلين الإماراتيين بقوة بمشاركة كلٍ من أحمد الدرمكي الذي له ثلاث مشاركات سابقة في النسخ الماضية، ليواجه الأوغندي كاجيمو ريكا، كما يواجه يوسف الحوسني في أولى مشاركاته الاحترافية نظيره المصري محمد علّام. ويجمع النزال الرئيس المشترك بين الكاميروني جوريس ديا، صاحب سجل المشاركات المميز في نسخ البطولة السابقة وصاحب الأداء الهجومي المكثف بالبرازيلي أندري بينيرو، كما يشهد النزال الرئيس مواجهة حماسية بين بطل محاربي الإمارات في وزن خفيف الثقيل طارق سليمان، ضد البرازيلي جوسيلينو فيريرا، ضمن وزن حر (90 كجم).

من جانبه، أثنى مدير عام «بالمز الرياضية» المسؤولة عن تنظيم البطولة،

فؤاد درويش، على فريق العمل بالبطولة، وكذلك على التعاون التام الذي تلقاه إدارة البطولة من كل المقاتلين والفرق التدريبية التابعة لهم، من حيث الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة.

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