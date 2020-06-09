رازوفيتش: فخور بترشيحي لتدريب منتخب الإمارات

أبدى مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، سعادته بترشيحه لتدريب منتخب الإمارات، مؤكداً أنه مرتبط بعقد يمتد موسمين مع فريقه الحالي.

وقال رازوفيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه شيء يدعو للفخر أن يتم ترشيحه ضمن قائمة الأسماء التي يتم المفاضلة بينها لتحديد هوية مدرب المنتخب الوطني، موضحاً: «بالتأكيد هذا الأمر يسعدني، لكن حتى الآن لا يوجد شيء أستطيع الحديث عنه، وأنا ملتزم بتعاقدي مع الظفرة الذي تم تجديده لمدة ثلاثة مواسم في الموسم الماضي ويمتد حتى 2022».

وأضاف: «أعيش تجربة رائعة مع نادي الظفرة، وأنا سعيد بما حققه الفريق في الموسم الماضي، إلى جانب مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة في الموسم الحالي، وأتمنى أن أواصل العمل مع الفريق، لتحقيق الأهداف التي وضعناها في بداية الموسم».

وارتبط اسم رازوفيتش أخيراً بتدريب المنتخب الوطني، وذكرت قناة أبوظبي الرياضية أمس، أن رازوفيتش هو المدرب القادم للأبيض دون ذكر أي تفاصيل أخرى، علماً أن اتحاد الكرة كان أعلن من قبل أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لتدريب المنتخب من بينهم الروماني أولايو كوزمين، ولم ينف اتحاد الكرة أو يؤكد التعاقد مع رازوفيتش.

ويسعى اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب خلفاً للمدرب السابق إيفانوفيتش، وذلك لقيادة المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، علماً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أعلن أخيراً أن الجولات الأربع المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستستكمل في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ورداً على سؤال حول رؤيته بالنسبة لاستكمال دوري الخليج العربي في شهر أغسطس المقبل، أم أنه يميل إلى إلغاء المسابقة، قال رازوفيتش: «أرى أن الحرص على سلامة اللاعبين وجميع من يشارك في تنظيم المسابقة، هو الأساس، والتركيز عليه في المقام الأول، أما بالنسبة إلى استكمال الجولات السبع المتبقية من مسابقة الدوري، فأنا متشوق للعودة لخوض المباريات، رغم صعوبة ذلك الأمر بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا».

وأشار المدرب الصربي إلى أن الظفرة مستعد للاحتمالات كافة بشأن خوض مباريات الموسم الحالي، أو إلغاء الموسم، وقال: «لا يوجد شيء يمكن أن نقول إننا نميل إليه أو نفضله. الظفرة قدم مباريات جيدة منذ بداية الموسم، والفريق مستعد لأي قرار سيتم اتخاذه، إذ إننا نأمل أن ننهي الدوري في ترتيب متقدم، كما أننا تأهلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، ولدينا طموحات كبيرة لحصد اللقب».

وتابع: «بالتأكيد اللعب في شهر أغسطس سيكون أمراً صعباً للغاية، إذ إنني موجود في المنطقة منذ فترة طويلة، من خلال تجربتي السابقة في الدوري السعودي، إلى جانب وجودي مع الظفرة للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب تأثير ذلك سلباً على مردود اللاعبين في الموسم المقبل، ولكن أرى أن إقامة المباريات في شهر أغسطس لن تختلف كثيراً عن الأجواء التي تعيشها الأندية عندما نبدأ الموسم الجديد في نهاية أغسطس أو بداية شهر سبتمبر، إذ إنه في حال استكمال الدوري ستخوض الأندية مباراتين أو ثلاثة على أقصى تقدير في شهر أغسطس، وهو ما يمكن تحمله». أما بالنسبة إلى الفارق بين تجربته في الدوري السعودي مع الفيصلي، وتدريب الظفرة، ومستوى دوري الخليج العربي، فقال: «لا يوجد فارق كبير، وأرى أن أبرز ما يميز الدوري السعودي هو زيادة عدد اللاعبين الأجانب ما أسهم في ارتفاع مستويات الأندية، بينما أرى أيضاً أن المستويات في دوري الخليج العربي ممتازة جداً، والمنافسة قوية بين جميع الأندية».

مسيرة طويلة

يذكر أن المدرب الصربي فوك رازوفيتش بدأ مسيرته التدريبية عام 2005 مع فريق سريم الصربي، وعمل بعدها مساعد مدرب مع فريق بارتيزان الصربي عام 2008، وأحرز مع الفريق لقب الدوري ثلاثة أعوام متتالية، كما تأهل مع الفريق لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات أيضاً، وانتقل رازوفيتش لاحقاً لتدريب فريق تيليوبتيك الصربي عام 2011، ليعود بعد ذلك ويتولى تدريب بارتيزان الصربي عام 2013 لعامين، ثم دينامو مينسك نابريداك كروشيفاتس، بينما خاض تجربته الأولى خارج صربيا بتولي تدريب الفيصلي السعودي في موسم 2017-2018.

لوران بلان رفض عرضاً لتدريب الإمارات

كشفت صحيفة «لو 10 سبورت» الفرنسية عن رفض المدرب الفرنسي لوران بلان عرضاً لتدريب منتخب الإمارات، تلقاه في الأيام الماضية. وأوضحت أن بلان تلقى عرضاً من فنربغشة التركي إضافة إلى عرض من منتخب الإمارات الذي يسعى للتعاقد مع مدرب جديد. وأشارت إلى أن اسم مدرب باريس سان جيرمان السابق تم تداوله لتولي تدريب أولمبيك مارسيليا بداية من الموسم المقبل.

• «في حال استكمال الدوري ستخوض الأندية مباراتين أو ثلاثاً على أقصى تقدير في شهر أغسطس، وهو ما يمكن تحمله».

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