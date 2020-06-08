«كسر التعادل» يمنح سالم عبدالرحمن وصافة العرب في الشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

حل الأستاذ الدولي الكبير، الإماراتي سالم عبدالرحمن، في وصافة الترتيب العام للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج، التي اختتمت أول من أمس، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وجمع البطل الإماراتي تسع نقاط من أصل 11 جولة أقيمت وفق النظام السويسري، متساوياً مع الفائز بلقب البطولة الأستاذ الدولي الكبير، المصري باسم أمين، الذي نال البطولة بفارق كسر التعادل.

وكانت المرحلة النهائية والأخيرة من البطولة قد جرت بمشاركة 36 لاعباً من أصحاب التصنيف الأعلى دولياً، وكذلك من الفائزين في المرحلة الثانية.

وجاء في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير، المصري أحمد عدلي، بالرصيد ذاته، فيما جاء مواطنه، محمد محمود عزت، في المركز الرابع برصيد 7.5 نقاط، والمصري الآخر فؤاد الطاهر في المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

وكان الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، قد افتتح المرحلة الثالثة من البطولة التي جرت عن بعد وعبر «الاونلاين»، بمشاركة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي فيكتور بوليغان، ونائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، سامي خضر سفاريني، الذي أثنى على الجهد الذي قام به أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، وشجاعة قرارهم بإقامة هذه البطولة في تجربة فريدة ونوعية بكسر توقف النشاط الرياضي في معظم الألعاب الرياضية، بسبب جائحة كورونا.

وقال في تصريحات صحافية: «الشكر تحديداً للشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الذي يحرص شخصياً على تطوير الشطرنج العربي من خلال هذه البطولة الموجهة لعدد واسع من الشباب في الوطن العربي الكبير، ما أتاح لهم فرصة التنافس الرياضي والتلاقي لزيادة الاحتكاك، وتبادل التجارب فيما بينهم، وكذا بين الحكام والمدربين».

وأضاف: «باختصار، أرى أن هذه البطولة كانت متميزة، وحققت ما كان منتظراً منها، دون أن تفوتني فرصة التنويه بالعمل الكبير للطاقم الإداري والفني، الذين قدموا أفضل الخدمات لإنجاح هذا العُرس العربي الكبير».

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