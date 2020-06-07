العنزي: ارتداء قميص العين يختصر طريق أي لاعب إلى البطولات

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدافع فريق العين، الدولي مهند العنزي، أن «ارتداء قميص العين يختصر الطريق أمام أي لاعب لصعود منصات التتويج والحصول على الألقاب»، معرباً في الوقت نفسه عن سعادتهم بامتلاك جماهير تقف خلف اللاعبين حتى في حال لم تحقق الألقاب.

وقال العنزي في حديثه لقناة نادي العين أول من أمس: «هدف العين في كل موسم هو تحقيق البطولات لأن المركز الثاني مثل الأخير». وأعرب عن فخره بالفوز مع «الزعيم» بألقاب كثيرة، لكنه تحسر على عدم قدرتهم على الحصول على لقب أبطال آسيا في نسخة 2016.

وعن انتقاله للعين، قال: «ظلت والدتي خلال حياتها تدعو لي بأن أوفق في مسيرتي وأن أصبح لاعباً في العين، وكانت تتمنّى ذلك حين كانت تشاهدني مع الوحدة والظفرة، ثم تم الانتقال إلى العين من الظفرة، وكلما تذكرت هذا الأمر يمنحني الحافز لتقديم الأفضل مع العين».

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