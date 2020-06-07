ريجيكامب: اهتمام منتخب الإمارات بالتعاقد مع كوزمين أمر طبيعي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن ما تردد حول اهتمام اتحاد كرة القدم الإماراتي بالتعاقد مع مواطنه المدرب أولاريو كوزمين لتولي تدريب المنتخب الوطني، هو أمر حقيقي، لافتاً إلى أن الرغبة في التعاقد مع «القيصر» تعد أمراً طبيعياً، بسبب السيرة الذاتية الرائعة التي يمتلكها مدرب غيانغسو سونينغ الصيني.

وقال ريجيكامب لصحيفة «برو سبورت» الرومانية إنه لم يكن ترشيح كوزمين لقيادة منتخب الإمارات بمثابة المفاجأة بالنسبة له، موضحاً: «عندما يخوض المدرب فترة من 10 إلى 12 سنة في الدوريات الخليجية، ويحقق أكثر من 14 أو 15 لقباً، مثلما فعل كوزمين، يصبح من الطبيعي أن يكون اسمه مرشحاً».

وقال: «عندما يحتاج أي فريق ينافس في البطولات للتعاقد مع مدرب جديد، سيكون اسم أولاريو كوزمين ضمن قائمة المرشحين، لأن تجاربه السابقة ناجحة جداً، بينما إذا وافق على تدريب منتخب الإمارات، فإنه لن يكون غريباً على الكرة الإماراتية».

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