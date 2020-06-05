راشد بن حميد: قرار استكمال الدوري في أغسطس المقبل «ليس نهائياً»

المصدر: منصور السندي ■دبي

شدّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، على أن قرار استكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل ليس نهائياً، وفقاً للتطورات الخاصة بالأمور الصحية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبما يضمن سلامة اللاعبين، وجميع الأطراف المعنية في اللعبة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبرنامج صوت الخليج على قناة أبوظبي الرياضية: «إن كل السيناريوهات مطروحة، وفي النهاية سنذهب إلى الحل الأمثل الذي يحافظ على سمعة الدولة، ومشاركاتها الخارجية»، مشدداً على أن «سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات، ولو أنهم وجدوا خطورة على اللاعبين فسيتم إلغاء الموسم الرياضي».

راشد بن حميد: - «في النهاية سنذهب إلى الحل الأمثل الذي يحافظ على سمعة الدولة». - «سنحدد الأسبوع المقبل موعداً نهائياً لعودة تدريبات اللاعبين في يوليو المقبل». - «المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة لن يتم إلغاؤها».

وأوضح: «في حال تم إلغاء الموسم فإنه سيتم إلغاء كل النتائج، وبداية موسم جديد، ولكن كل الحلول مطروحة على الطاولة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد نهائي لعودة تدريبات اللاعبين في الدوري الإماراتي خلال يوليو المقبل، وحكومات الدولة هي المعنية بتحديد عودة الأنشطة الرياضية، كما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع الأساس الرئيس لممارسة اللعبة».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد: «بإمكاننا أن نلعب مباريات الدوري في منتصف أغسطس المقبل، لكن حتى الآن لا يوجد لدينا تواريخ ثابتة، وقرار استكمال الدوري ليس نهائياً، وإذا كان قرار عودة التدريبات للاعبين في يوليو المقبل فإن ذلك يمكننا من استكمال الدوري، ويجب أن تستمر الحياة، ونوجد الحلول لخوض المنافسات في هذا الطقس نظراً للظروف، وهناك الكثير من الحلول التي ستريح اللاعبين، مثل أجهزة خفض درجة الحرارة، وسيتم التنسيق في هذا الأمر مع الجهات المسؤولة داخل الدولة».

وشدد على أنه بالنسبة للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، فإنه لن يتم إلغاؤها، وسيتم تحديد موعد إقامتها في الربع الأخير من هذا العام، على أن يتم اختيار الموعد المناسب لإقامتها، قائلاً: «إنها بطولة مهمة، وخيار إلغائها غير مطروح».

وعن دوري الدرجة الأولى، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إذا لم يستكمل فإنه لن يكون هناك صعود للفرق»، مؤكداً استعداد الاتحاد لدعم الفرق.

وفي ما يتعلق بمخصصات دعم أندية الدرجة الأولى، قال: «الاتحاد مستمر في الدعم، لكن هذا الدعم من الممكن أن يتغير مع الوقت».

وأشار إلى أن «مسابقة دوري الدرجة الثانية كانت مجدية، وحالياً فريق العمل يقيّم هذه التجربة».

وتحدّث الشيخ راشد بن حميد عن إمكانية استضافة الإمارات لإحدى المجموعتين لاستكمال مباريات دوري ابطال آسيا للأندية، أكد أن «الدولة لديها أفضل بنية تحتية رياضية في آسيا، ونحن واثقون في قدرتها على استضافة البطولة حتى لو أقيمت الأسبوع المقبل، وقد طالبنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسرعة حسم تحديد الموعد النهائي لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا».

وتطرق رئيس اتحاد الكرة إلى المدرب الجديد للمنتخب، وقال: «إن هناك ثلاثة مدربين مرشحين من بين أسماء كثيرة»، واصفاً الأسماء المرشحة بـ«العالمية»، ولها حضور كبير، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في غضون 10 أيام»، مشدداً على أن تحديد موعد بدء عمل المدرب الجديد مرتبط بعودة التدريبات والمباريات.

- 3

مدربين بأسماء عالمية مرشحون لتدريب المنتخب الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news