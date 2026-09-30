انتظام كأس الخليج في الروزنامة الدولية

لكأس الخليج مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم بالمنطقة، فقد أسهمت في تطور المنتخبات الخليجية وتعزيز حضورها الآسيوي، وصنعت جماهيريتها عبر سنوات من المنافسة والحماس والرغبة في الفوز. ومع كل نسخة تتجدد طموحات المنتخبات في المنافسة على اللقب، بينما يتعامل المنتخب اليمني مع مشاركته وفق إمكاناته وظروفه.

ومع تطور كرة القدم وتغيير روزنامة «الفيفا»، يبرز سؤال مهم: هل يمكن أن يسهم تثبيت موعد كأس الخليج ضمن الروزنامة الدولية في تطوير المنتخبات الخليجية وتعزيز جاهزيتها للمنافسات المقبلة؟

إن دمج توقفي سبتمبر وأكتوبر في فترة دولية واحدة يفتح المجال أمام تحديد موعد منتظم للبطولة، ويساعد الاتحادات على التخطيط المبكر والتنسيق مع الأندية، وإدراج مبارياتها ضمن برامج إعداد المنتخبات السنوية.

وتزداد أهمية التخطيط مع قصر فترة الإعداد، حيث يصل اللاعبون من أنديتهم بجاهزية بدنية وإيقاع تنافسي متفاوتين. ويحتاج المدرب خلال التجمع القصير إلى بناء التفاهم الجماعي وتوحيد الأدوار، خصوصاً في تنظيم الضغط والتغطية الدفاعية والتحولات وسرعة اتخاذ القرار.

وتقدم مواجهة الإمارات واليمن مثالاً على أهمية خبرة المدرب في التعامل مع هذه الظروف، فاختيار زلاتكو للتشكيلة يرتبط بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ التعليمات، وتحمُّل المسؤولية، واتخاذ القرارات المناسبة، ومساندة زملائهم والمحافظة على التجانس طوال المباراة.

كما تظهر قيمة خبرة اللاعبين في إدارة إيقاع المباراة، والتعامل مع فترات الضغط، والمحافظة على التوازن بين الدفاع والهجوم. وتكتمل هذه الجوانب بقدرة الجهاز الفني على قراءة طريقة لعب المنتخب اليمني، وتوقع السيناريوهات المحتملة، وإعداد الحلول المناسبة لتغير مجريات اللقاء.

وتمنح كأس الخليج المنتخبات ثلاث مباريات في دور المجموعات، وقد يصل العدد إلى خمس عند بلوغ النهائي، بما يتيح تطوير التفاهم الجماعي، واختبار خيارات المدرب، وإدارة الجهد، واكتشاف لاعبين جدد تحت ضغط المنافسة والجماهير.

انتظام كأس الخليج ضمن الروزنامة الدولية يمنحها فرصة لتعزيز دورها في إعداد المنتخبات وتطوير أدائها، ويجعل من مبارياتها رصيداً فنياً يمكن البناء عليه في مستقبل الكرة الخليجية.

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