عودة نشاط البلياردو والسنوكر في أندية وصالات دبي السبت المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، عن عودة النشاط الرياضي لكلتا اللعبتين في أندية وصالات دبي، ابتداءً من السبت المقبل، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، على أن يتم ذلك وفقاً لضوابط وشروط، ضمن 24 بنداً من الإجراءات الاحترازية التي تم توزيعها، أمس، على الأندية والصالات، والهادفة لضمان سلامة الجميع، موظفين ولاعبين وإداريين، وعدم تعرض أي منهم لإصابة محتملة بفيروس كورونا.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لـ«الإمارات اليوم»: «بذلت جهوداً كبيرة، خلال الأيام الماضية، وبالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، من أجل عودة النشاط الرياضي في أندية وصالات البلياردو والسنوكر بدبي، تماشياً مع القرارات الحكومية الصادرة في الإمارة، التي تسمح بعودة مزاولة النشاط الرياضي، والتي أثمرت، أخيراً، إصدار لائحة من الضوابط والمعايير التي تتضمن 24 بنداً».

وأضاف: «قام الاتحاد بمخاطبة ملاك ومشغلي الصالات الرياضية في دبي، والتي يمارس فيها نشاط لعبتي البلياردو والسنوكر، بشأن العودة لممارسة النشاط الرياضي بدايةً من يوم السبت، مع وجوب الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتي تتضمن اتباع معايير الصحة الخاصة بالسلامة المعتمدة من بلدية دبي في أماكن الموظفين ومرافق النقل، وتعقيم المنشأة بالكامل مع شهادة من شركات التعقيم المعتمدة من بلدية دبي، وصولاً لتوزيع أدوات المطهرات التي تعمل باللمس في جميع أنحاء المنشأة، وتوفير مواد المسح وتطهير المعدات قبل وبعد الاستخدام بصورة إلزامية، والتعقيم المكثف لكامل المنشأة بعد ساعات العمل، وإلزامية تعريض جميع الموظفين لاختبارات درجات الحرارة وبشكل مكثف».

وعن آليات الدخول والخروج من المنشآت والإجراءات التي تتعلق باللاعبين، قال الشيخ جمعة بن مكتوم: «على الجميع، لاعبين وموظفين، الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، كحد أدنى يبلغ مترين، وارتداء الجميع للكمامات الواقية للوجه، وأن يكون الحضور بالمكان بحدٍّ أقصى يبلغ 50% من الطاقة الاستيعابية، مع تفضيل الحجز المسبق، وتوفير مسافة أربعة أمتار بين طاولات لعب البلياردو والسنوكر، وتحديد حدٍّ أقصى قدره 60 دقيقة لممارسة النشاط على أن يقتصر على وجود لاعبين فقط على الطاولة الواحدة».

واستطرد قائلاً: «وجه الاتحاد بتشكيل لجنة يترأسها المدير التنفيذي للاتحاد خالد الخيلي، هدفها خلال الأيام المقبلة مراقبة تطبيق الأندية والصالات في دبي للإجراءات الاحترازية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام، وتوافر جميع الاشتراطات في تلك الصالات، التي تضمن سلامة اللاعبين وممارسي اللعبة، وحتى موظفي وإداريي تلك الصالات».

واختتم: «عمد اتحاد اللعبة، في مارس الماضي، وتماشياً مع الإجراءات الحكومية المتبعة، لإيقاف كامل النشاط الرياضي، ونتطلع لأن تشكل هذه الخطوة دفعةً إضافية باتجاه العودة الكاملة للرياضة الإماراتية بشكل عام، والبلياردو والسنوكر على وجه التحديد، في ظل استحقاقات مهمة تنتظر لاعبي المنتخبات الوطنية، نسعى خلالها إلى مواصلة الإنجازات، وحصد مزيد من الألقاب والبطولات فيها».

أبرز الإجراءات الخاصة بعودة نشاط البلياردو والسنوكر

- إلزامية ارتداء الكمامة، ومترين مسافة تباعد اجتماعي.

- يفضل القيام بحجز مسبق لممارسة الرياضة.

- لاعبان لكل طاولة، و60 دقيقة لممارسة النشاط.

- عدم إشغال الصالات بأكثر من 50% من طاقتها.

- الحفاظ على مسافة 4 أمتار، بين طاولات البلياردو السنوكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news